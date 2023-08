Onze Justine en Julie moeten Lotte Kopecky aan wereldtitel helpen: “Als Lotte wegspringt, wie rijdt het dan nog dicht?”

Met Justine Ghekiere (27) en Julie Van De Velde (30) telt de Belgische selectie voor het WK bij de vrouwen in het Schotse Glasgow twee West-Vlamingen, de ene uit Izegem, de andere uit Brugge. Hun doel komende zondag is duidelijk: “Lotte Kopecky aan de wereldtitel helpen.”

Julie Van De Velde (Fenix-Deceuninck) en Justine Ghekiere (AG Insurance Soudal-Quick-Step) vertrokken gisteren pas richting Schotland. Het maakt dat de dames na de Tour de France Femmes nog wat langer de tijd hadden om op vertrouwde wegen de laatste puntjes op de i te zetten in aanloop naar het wereldkampioenschap.

“Al was het de voorbije weken toch vooral nog bekomen. Ik had nog een paar pittige trainingen op het programma staan, maar zeker de eerste dagen na de Tour draaide het toch niet zo goed”, lacht Ghekiere. “De Tour heeft er inderdaad ingehakt”, beaamt Julie Van De Velde, die in de Tour de France Femmes in de spotlights kwam nadat ze in de derde etappe pas op ettelijke meters voor de finish overspoeld werd door het aanstormende peloton. Hoewel ze het aanvankelijk gemakkelijk kon relativeren, drong het in de dagen erna wel door wat voor een gemiste kans het uiteindelijk wel was. “In het begin was ik inderdaad niet super ontgoocheld omdat ik met de prijs van de strijdlust en de bollentrui wel twee mooie troostprijzen had, maar achteraf begon het wel te dagen hoe dicht ik bij een etappezege was geweest en hoe mooi het had kunnen zijn als ik het had kunnen afmaken”, blikt de renster van Fenix-Deceuninck terug.

Geen persoonlijke ambities

Toch neemt ze Lotte Kopecky, die het laatste gaatje dicht reed, niets kwalijk. “Ze heeft gedaan wat ze moest doen”, haalt Van De Velde de schouders op. “En daarbij, had zij het niet dicht gereden, had iemand anders het wel gedaan. Ik weet ook dat Lotte het me zeker gegund had.” Er is bij de Brugse dus niets blijven hangen. En dat is maar goed ook, want samen met Ghekiere is Van De Velde één van de pionnen die Kopecky zondag aan de regenboogtrui moeten helpen. Eigen ambities zijn daarbij van ondergeschikt belang, of sterker nog: onbestaande.

“Pas achteraf begon het te dagen hoe dicht ik bij een Tour-etappe was” Julie Van De Velde

“Alles op Lotte”, klinkt het bij de dames in koor. “Lotte is al een team op zichzelf, maar wij moeten klaar zijn voor mocht ze door omstandigheden in de problemen komen”, duidt Ghekiere. “Ik zal vooral in het eerste deel van de koers mijn rol moeten spelen, want het parcours van de lokale ronde is niet echt mijn ding”, weet Van De Velde. Om Kopecky aan de wereldtitel te helpen, moest ze wel een vakantie met haar mama en broer annuleren. Aanvankelijk was ze immers niet geselecteerd, maar nadat Lone Meertens verstek gaf, werd ze opgevist in de selectie van Ludwig Willems. “Ik was eerste reserve, dus we hadden wel al wat ruwe plannen gemaakt voor een fietsvakantie, maar uiteindelijk hebben we die plannen toch in de koelkast moeten stoppen”, glimlacht ze.

Bewondering

Al deed ze dat met plezier. “Vooral omdat we echt wel naar Glasgow gekomen zijn om Lotte aan die regenboogtrui te helpen.” Ghekiere knikt. “Als je aan de start staat met de topfavoriete in de rangen, zorgt dat voor een boost. Als je weet dat je kopvrouw het kan afmaken, kan je altijd nog dat tikkeltje dieper gaan.” “Ze is ook een kopvrouw die heel veel respect heeft voor de rensters die voor haar werken. Ze beseft heel goed dat we in haar dienst rijden en is dan ook dankbaar dat we ons voor haar wegcijferen. Ook dat helpt om nog dat tikkeltje extra uit de kast te halen”, aldus Van De Velde.

Bakken respect

Het vertrouwen in Kopecky is bij beide dames groot. Niet onlogisch, gezien haar recente prestaties in de Tour. Ook Ghekiere en Van De Velde keken met grote ogen naar de prestaties van onze landgenote. “Het was ronduit indrukwekkend wat ze daar presteerde”, spaart Van De Velde haar lof niet. “Zo lang het geel dragen en uiteindelijk ook nog op het podium eindigen én de groene trui pakken: onvoorstelbaar! Die prestatie verdient bakken respect en alle lof.” “Voor de rit naar de Tourmalet vroeg ik nog lachend aan Lotte me er bergop niet af te rijden. Tevergeefs want ze heeft me gelost. (lacht) Hoe Lotte geëvolueerd is van een sprinter naar een alleskunner is simpelweg zot”, steekt ook Ghekiere haar bewondering voor Kopecky niet onder stoelen of banken.

De rol van Justine en Lotte voor komende zondag is duidelijk: “Lotte is al een team op zichzelf, maar wij moeten klaar zijn voor mocht ze door omstandigheden in de problemen komen © JOKE COUVREUR

Zondag moet tijdens de wegrit een nieuw exploot van de renster uit Assenede volgen. Al lopen Ghekiere en Van De Velde ook nog niet té hard van stapel. Het vel en de beer, weet je wel. “Er zijn nog wel wat sterke blokken op dit WK. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Nederland of Italië. Als die blokken in de finale met meerde renners voorop zitten terwijl Lotte alleen zit, kan het wel link worden”, merkt Ghekiere op. “Dan kunnen ze haar continu bestoken, terwijl Lotte aan de andere kant niet op elke uitval kan reageren.” “Iedereen zal in elk geval op haar gefixeerd zijn”, pikt Van De Velde in. “Elke kanshebber zal haar koers afstemmen op die van Lotte en op elke move die ze doet reageren. Het voordeel is wel dat wij Belgen één uitgesproken kopvrouw hebben, terwijl die landen meerdere paarden hebben om op te wedden. Dat kan bij die landen onderling misschien wel voor wrevel zorgen, terwijl bij ons iedereen echt wel voor de volle honderd procent in dienst van Lotte zal rijden.”

Hoogdagen

De vraag is wel of Kopecky, die de afgelopen dagen ook al wereltitels pakte op de piste, de hoogvorm van de Tour wel nog steeds in de benen heeft. Van De Velde en Ghekiere denken alvast van wel. “En zelfs met een paar procentjes minder steekt ze er nog steeds bovenuit”, stelt Ghekiere de Belgische wielerfans gerust. “Het zal ook wel ingecalculeerd dat ze die hoogvorm na de Tour nog moest kunnen rekken. Het WK was immers haar grootste doel”, aldus Van De Velde. Ghekiere: “Zeker na vorig jaar. Ze zat toen in een perfecte positie om te winnen, maar liet zich uiteindelijk nog verrassen door Annemiek Van Vleuten. Dat zal haar nu niet meer overkomen.”

“Zelfs met een paar procentjes minder steekt Lotte er nog steeds bovenuit” Justine Ghekiere

Los van een eventuele wereldtitel is het belang van Lotte Kopecky voor het Belgische vrouwenwielrennen en het vrouwenwielrennen in het algemeen evenwel nu al enorm. Ook Ghekiere en Van De Velde beseffen dat ze momenteel de hoogdagen van het vrouwenwielrennen mee beleven. “De Tour was op dat vlak het beste voorbeeld”, vertelt Ghekiere. “Qua aandacht was dat echt next level. Het was een circus. In het voorjaar staat er ook wel altijd veel volk langs de kant, maar de aandacht van de media en het aantal mensen dat aan de bussen kwam vragen om een handtekening, was echt ongezien.”

Grote evolutie

Ook Van De Velde heeft het vrouwenwielrennen de afgelopen jaren sterk zien evolueren. “Ik zit sinds 2017 in het peloton en toen moest ik er zelfs niet aan denken om prof te zijn. De afgelopen jaren is de populariteit en ook het niveau echt exponentieel gestegen.” “En de impact van iemand als Lotte is daarin zeker niet te onderschatten”, aldus Van De Velde. “Ik ben tussen mijn atletiektrainingen door steeds vaker beginnen fietsen in de periode dat Grace Verbeke de Ronde van Vlaanderen won, maar ik denk nu dat heel veel meisjes beginnen fietsen omdat ze opkijken naar Lotte. Voor de Belgische kweekvijver hebben de prestaties van Lotte ongetwijfeld een grote positieve invloed.”

En daarbij zou een wereldtitel voor een nog grotere boost zorgen. Hoe dat gaat gebeuren? “Op één van de klimmetjes zal ze wegrijden en voorop blijven. Zoals in de eerste etappe in de Tour”, denkt Van De Velde. Ghekiere beaamt: “Dat denk ik ook. Als ze zoals toen met overmacht wegspringt, wie zal het dan nog dichtrijden?”