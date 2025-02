“Onderschat de kracht van De Melkerie niet”: net voor start van het wielervoorjaar fileert bondscoach Serge Pauwels de West-Vlaamse profs

Serge Pauwels (41) is de nieuwe bondscoach van de Belgische wielerprofs. De naar West-Vlaanderen ingeweken Antwerpenaar, tussen 2015 en 2018 smaakmaker in de bergetappes van de Tour, krijgt de taak om Remco Evenepoel, Wout van Aert en co nog meer medailles te doen winnen. Ook de 38 West-Vlaamse profs volgt hij de komende maanden op de voet. “Voor Alec Segaert is zowel het WK als EK dit jaar mogelijk.”

Met de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne wordt het (West-)Vlaamse wielerseizoen dit weekend op gang getrokken, maar daar zal Serge Pauwels niet live getuige van zijn. Vrijdag reist de kersverse bondscoach immers af naar Rwanda. “Het wordt een kort verblijf tot maandag, maar dat volstaat om zondag, op de slotdag van de Ronde van Rwanda, het parcours van het komende WK met de fiets te verkennen en daarnaast de accommodaties te bekijken.”

Met Milan Donie, een 20-jarige tweedejaarsbelofte bij het Lotto Development Team, neemt één West-Vlaming deel aan de Ronde van Rwanda. De Kortrijkzaan heeft al een profcontract voor 2026 en 2027 bij Lotto op zak. Pauwels: “Ik heb deze winter met Milan gesproken. Hij komt in aanmerking om het WK en EK bij de U23 te rijden. Voor hem is het zaak zich als renner verder te ontwikkelen. Aan zijn motor zal het niet liggen. Zijn solo van meer dan 80 kilometer in de Ardense Pijl was indrukwekkend, maar nu wil ik zien hoe Milan zich verder ontwikkelt op vlak van positionering en techniek. Ik geloof dat hij dit ook moet kunnen en dan zullen we in de toekomst nog mooie dingen van Milan zien.”

De eerstvolgende naam die ik laat vallen, is die van Alec Segaert. Hij won in 2024 zijn eerste tijdrit op WorldTour-niveau.

“Hij is een van onze grootste tijdrittalenten en een man voor de toekomst. Ook met Alec overlegde ik al. Hij sprak de ambitie voor zowel WK als EK uit. Het is aan hem om zich dit seizoen te bewijzen en te tonen dat hij verder doorgroeit, net zoals in 2024. Voor Alec ligt alles open. Voor de WK-tijdrit hebben we drie plaatsen, dus onmogelijk is dat niet. Twee weken geleden verkende ik het EK-parcours in de Ardèche. Dat wordt iets voor de echte tijdrijders. Daarnaast kan Alec ook een dienende rol in een wegrit vervullen, maar in afwachting daarvan worden de voorjaarsklassiekers voor hem een ontdekkingstocht zonder specifieke doelen. In de hedendaagse wielersport moet je je ergens in specialiseren. Alecs niche wordt het klassieke werk. Dat hij vorig seizoen op de slotdag van de Renewi Tour lang standhield op de Muur van Geraardsbergen, was alvast een positief teken.”

Wie vorig jaar ook doorbrak in het klassieke werk, was Mauri Vansevenant: vierde in de Amstel en zesde in Luik.

(knikt) “Dan ben je een absolute topper en net om die reden komt Mauri dit jaar in aanmerking voor het WK en EK.”

Xandro Meurisse werd vorig najaar vanuit de vroege vlucht tiende in Lombardije.

“Toen was Xandro, nadat hij de Vuelta had gereden, op zijn beste niveau. Wat ik over Mauri zei, geldt ook voor hem: we hebben in België geen 30 renners die dat soort wedstrijden van ruim 200 kilometer aankunnen. Als Xandro op zijn beste niveau is, komt hij in aanmerking voor een selectie. De vorige keren dat hij meegegaan is (in 2018 werd Meurisse zesde op het EK in Glasgow en reed hij ook een goed WK in Innsbruck, red.), deed hij het bovendien altijd goed.”

Over naar het Vlaamse werk: Yves Lampaert droomt nog altijd van Parijs-Roubaix.

“Ik ben benieuwd hoe Yves dit voorjaar zal rijden. De jonge generatie – denk maar aan Antonio Morgado – is een soort pletwals van toptalent die elk jaar opnieuw wordt aangedikt. Als oudere renner moet je weerstand bieden en proberen te overleven. We kunnen van Yves niet zeggen dat hij op zijn retour is, maar hij wordt in april natuurlijk wel 34 jaar. Makkelijker wordt het er ook niet op. Ik schrijf Yves niet af voor het WK en EK, net omdat het iemand is op wie je kan bouwen. Hij heeft ervaring, wat altijd waarde heeft. We kunnen niet met acht kopmannen naar Rwanda en Frankrijk.”

Gianni Vermeersch was in de Ronde en Parijs-Roubaix van 2024 de belangrijkste schakel in de zeges van Van der Poel.

“Gianni is een geweldig goeie renner, maar op een EK voor pure klimmers zal hij niet aan zijn trekken komen. Het WK-parcours wil ik eerst met eigen ogen zien, want na de Mount Kigali lijkt het toch eerder een klassieke omloop met veel draaien en keren. Van der Poel gaat al zeker niet naar Rwanda. Dat is dus al geen issue. (lacht) Nu, ploegbelangen moeten binnen een nationale ploeg vooraf altijd besproken worden. Dat is voor Gianni niet anders.”

“Als je renners van De Melkerie naar een EK of WK meeneemt, is het lachen van begin tot einde” – Serge Pauwels

Stan Dewulf mocht in 2022 mee naar het WK in Australië, maar kende daarna twee mindere jaren. Reken je nog op hem?

“Ook met Stan heb ik al gesproken. Hij heeft zijn ambitie voor het WK geuit. Ik vind het positief dat een renner zoiets durft te zeggen. Stan kende een moeilijkere periode, maar is nu op een goed niveau teruggekeerd. Hij is gewoon een beresterke renner. In Wollongong reed hij een heel knap WK. Zoiets vergeet je niet.”

Ik voeg er nog twee namen van jonge West-Vlaamse voorjaarsrenners aan toe: Vito Braet en Warre Vangheluwe. Hoe hard geloof jij in hen?

“Ik ken Vito en Warre van bij de nationale U23-selectie. Vito is een renner met inhoud die ook nog eens heel rap is. Ik zal niet verrast zijn als hij op een dag een mooie koers wint. Hij was er al dichtbij. Warre won in 2024 drie keer als neoprof, wat echt straf is. Van jonge gasten die er na hun overstap meteen staan, mag je verwachten dat ze het jaar erna verder zullen doorgroeien. Ik schat Warre hoog in, vooral in het klassieke werk. Hij heeft geen schrik om te wringen. Ik verwacht dat hij bij Soudal Quick-Step dit voorjaar kansen zal krijgen.”

Bert Van Lerberghe, Jonas Rickaert en Edward Planckaert maken het mooie weer als lead-out van respectievelijk Tim Merlier, Jasper Philipsen en Kaden Groves. Hoe schat jij hun meerwaarde in?

“Heel hoog. Binnen een tijdspanne van 60 seconden moet je er staan en de juiste beslissingen nemen. Onderschat dat niet. Trouwens, weet je wat ik nog straffer vind? Het valt op dat je onder de West-Vlamingen heel veel renners van trainingsgroep De Melkerie hebt. Tegen Sven Vanthourenhout heb ik dat ook al gezegd: er zit een bepaalde magie in die groep. Als je renners van De Melkerie naar een EK of WK meeneemt, is het lachen en gieren van begin tot einde. Ik zie daar echt wel de waarde van in. Ze zijn op-en-top prof, maar daarnaast zijn het heel aangename jongens om er op een kampioenschap bij te hebben. Ze zijn zo ontspannen naast de koers, maar staan er op de momenten dat het serieus is.”

Je bent precies onder de indruk.

“Is dat iets typisch West-Vlaams? Ik zou het niet weten, maar daar zit heel veel waarde in. Je kan op basis van uitslagen de beste renners selecteren, maar dan is er helemaal geen bondscoach nodig en kan je het evengoed aan ChatGPT vragen. Dat heb ik van Sven (Vanthourenhout, zijn voorganger als bondscoach, red.) geleerd: het is belangrijk de juiste mensen mee te nemen. Edward Theuns en Pieter Serry zijn dan wel geen West-Vlamingen, maar zij zijn ook types die de rest van de groep meetrekken.”

Tim Declercq, net als Julien Vermote een van de ouderdomsdekens van het West-Vlaamse profpeloton, is ook van De Melkerie. Die twee maakten naam en faam door duizenden kilometers op kop van het peloton te sleuren

“En ze hebben nog altijd hun waarde. Dat Vermote bij Visma-Lease a Bike mocht bijtekenen, zegt iets. In het hedendaagse wielrennen moet je je plaats kennen. Declercq heeft dat heel snel begrepen en kon er zijn carrière op bouwen. In zijn rol is hij de beste geworden. Vermote heeft dat ook jaren gedaan. Onderschat hun job niet. Je moet de motor hebben, maar ook de rust kunnen bewaren. Dat noemen ze ervaring, iets wat ik op kampioenschappen kan gebruiken. We hebben ook dertigers nodig.”

Tot slot: met Henri Vandenabeele en Harm Vanhoucke telt onze provincie nog twee uitstekende klimmers die niet helemaal zijn kunnen doorbreken.

“Ik was gecharmeerd door de toptienplaats van Vandenabeele op Mallorca. Ik vernam van Kurt Van de Wouwer dat ze bij Lotto wel wat van hem verwachten. Er waren op stage blijkbaar positieve signalen. De voorbije jaren was Vandenabeele op de sukkel, maar hij is nog altijd jong. 2025 wordt een belangrijk jaar voor hem. Het mag nu niet tot zijn 28ste duren. Ik ben hoopvol. Voor Vanhoucke kan de nieuwe lucht (Q36,5 Pro Cycling Team, red.) goed doen. Harm liet al straffe dingen zien. Het is afwachten hoe het bij die ploeg zal lopen, maar volgens mij is de komst van Pidcock ideaal. Zo kan Harm tot diep in de finale zijn job doen en daarnaast zelf ook mooie uitslagen rijden.”