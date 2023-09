Omloop weer festijn voor sprinters

Omloop van het Houtland wordt op woensdag 20 september weer een festijn voor sprinters. Met Dylan Groenewegen, John Degenkolb, Caleb Ewan en Gerben Thijssen staan enkele topsprinters aan de start. De organisatoren hopen nog een klein beetje op Tim Merlier en/of Arnaud Démare.

“We zijn nog altijd bijzonder trots op het podium én de top tien van de vorige Omloop van het Houtland”, benadrukt Wouter Donck, voorzitter van Wielrijdersbond Flandria Lichtervelde. “Winnaar Jasper Philipsen vóór Arnaud Delie en Dylan Groenewegen. Plus in de top tien nog John Degenkolb, Brian Coquard, Jordi Meeus en Gerben Thijssen. Doordat enkele ploegen in september van 2022 op zoek waren naar punten was het iets makkelijker om een sterk deelnemersveld samen te stellen.”

Woensdag zakken zes teams uit de World Tour naar de start in Eernegem af. “Oorspronkelijk waren het er zeven, maar Cofidis haakte af”, gaat Donck verder. “We vermoeden dat onze wedstrijd weer iets voor een sprinter wordt. Jayco AlUla komt met Groenewegen en Zdenek Stybar. Bij Lotto Dstny is Caleb Ewan voorzien. DSM-Firmenich zet John Degenkolb in. En Intermarché-Circus-Wanty komt niet alleen met Gerben Thijssen, maar ook met Biniam Girmay. Een leuke topper!”

Andere World Tour-ploegen zijn Lidl-Trek, Alpecin-Deceuninck en Arkéa Samsic. “Bij Lidl-Trek staat Thibau Nys bij de invallers, bij Alpecin-Deceuninck lijkt Jakub Mareczko de spurter van dienst, bij Arkéa Samsic hopen we een beetje op Arnaud Démare”, blikt de organisatievoorzitter vooruit. “Soudal-Quick.Step komt met het Development Team plus twee profs. Wie weet is dat Tim Merlier, maar dat wordt een financiële kwestie.”

Naast zes World Tour-ploegen nemen zes procontinentale teams en acht niet-professioneel continentale teams deel. “Bewust beperken we het aantal ploegen tot twintig”, besluit Wouter Donck. “Denk dat we als 1.1-wedstrijd gezien mogen zijn. Promoveren naar 1.Pro is geen optie, want te duur. Rechtstreekse televisie hebben we niet, maar wel livestream op Sporza vanaf 15 uur.” (HF)