Omloop van het Houtland start in Eernegem

Op woensdag 21 september vindt de 75ste editie van de Omloop van het Houtland plaats. De voorbije twee edities gingen van start in Middelkerke, maar voor de editie van 2022 zal het startschot voor het eerst gegeven worden in Eernegem.

“Een tijd geleden werden we door de organisatoren van de Omloop van het Houtland gecontacteerd. Men zocht voor 2022 een nieuwe startplaats voor de wedstrijd”, steekt schepen van Sport Tina Ledaine van wal. “Als wielergemeente zijn we uiteraard altijd bereid om te luisteren en te spreken met organisatoren en vanaf het eerste gesprek werd duidelijk dat we vanuit beide partijen op dezelfde golflengte zaten. We zijn dan ook verheugd dat we een overeenkomst gevonden hebben en dat we de start van dit wielerevenement in 2022 naar onze gemeente kunnen brengen.”

“De start van de Omloop van het Houtland op woensdag 21 september in Eernegem valt trouwens samen met onze septemberkermis en de wielerwedstrijd van Eernegem Koers voor elite zonder contract en beloften in de namiddag. Voor onze gemeente is het kunnen aantrekken van de start dan ook een mooie aanvulling op ons kermisprogramma voor die week”, vult schepen bevoegd voor kermissen Geert Vandaele aan.

Zes WorldTour-ploegen

“Wouter Donck, voorzitter van de organisatie, kan al meedelen dat er interesse is van een zestal WorldTour-ploegen. Natuurlijk kijken we ook uit naar de profteams en continentale ploegen. Er worden een 20-tal ploegen aan de start verwacht.”

“Qua parcours houden we het op een omloop van ongeveer 200 km. Via drie plaatselijke ronden over Eernegem en Bekegem fietsen de renners over de kasseien van de Lookhuisstraat op het grondgebied Ichtegem naar Lichtervelde.”

“VZW Koninklijke Wielrijdersbond Flandria is bijzonder vereerd en tevreden met deze nieuwe startplaats. Dank aan het gemeentebestuur en het bijzonder aan de burgemeester en de schepen van sport van de gemeente Ichtegem.”