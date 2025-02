Nieuwe aanloop naar de Monteberg in Gent-Wevelgem door werken in Dranouter

Gent-Wevelgem wordt dit jaar gereden op 30 maart. Het parcours is zo goed als hetzelfde als in 2024 toen Mads Pedersen de wedstrijd won. De aanloop naar de tweede lus in Heuvelland werd door de werken in Dranouter wel lichtjes gewijzigd.

Na de doortocht op de Plugstreets wordt in Nieuwkerke nu de Kemmelstraat genomen en niet langer door het dorp gereden om naar Dranouter te rijden. Nu gebeurt dat via de Kemmelstraat om dan via de Kruisabelstraat en de Smijterstraat naar de Monteberg te rijden.

De klim van de Smijterstraat is een smalle weg die uitkomt aan de B&B’t Moltje, langs de Smijterstraat bevindt zich ook het Wijngoed Monteberg. De helling is 600 meter lang met een gemiddelde stijgingspercentage van 5,8%. De laatste 100 meter stijgen aan 8%.

De eerste passage van de renners in Heuvelland is op de Scherpenberg omstreeks 14u. Daarna volgen de Baneberg, Monteberg en Kemmelberg (kant Belvédère). Na de lus naar de Plugstreets volgt een tweede lus in Heuvelland met de Monteberg, Kemmelberg (kant Belvédère), Scherpenberg, Baneberg en Kemmelberg (kant Ossuaire).

De renners verlaten Heuvelland via de Kemmelstraat in Kemmel rond 15u30. Ook de dames doen Heuvelland aan met een dubbele lus. Gestart wordt om 16.00 uur op de Scherpenberg, de Kemmelberg kant Ossuaire is voorzien om 17.00 uur . Vorig jaar won Lorena Wiebes de race.

