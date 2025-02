Nieuwe aankomstzone en nog meer veiligheid bij 14de GP Monseré: “Koers is maar geslaagd als iedereen veilig over de streep is”

Op zondag 9 maart gaat al voor de veertiende keer de Maselis Grote Prijs Jean Pierre Monseré door in Roeselare. De organiserende Mandelzonen pakken voor deze editie met enkele nieuwigheden uit. Zo is er een nieuwe aankomstzone, er is een grotere inzet op veiligheid en er is voorafgaand ook nog een interclub voor nieuwelingen (U17).

“Op zich hebben we niet zoveel moeten sleutelen aan ons parcours om aan deze aankomstzone aan evenementenhal Het Fabriekspand te geraken”, opent de persverantwoordelijke. “Meer nog, we hebben als organisatie gezorgd dat er in het stadscentrum van Roeselare nog meer beleving is. De renners zelf starten weer in Ichtegem voor een parcours typisch aan het West-Vlaamse landschap met kleine bochtige weggetjes, waarbij de wind in de koers zelf weer een belangrijke factor zal spelen. De ‘echte’ finale is dus niet meer aan onze hoofdsponsor Maselis aan de kop van de vaart, maar in de Veldstraat. Daar zullen onze vips verwend worden in Het Fabriekspand.”

Mooie namen aan start

“Als we dan nog eens naar het deelnemersveld kijken, dan staan er weer mooie UCI Proteams aan de start, naast de continentale en regionale ploeg. Wie er na goed 200 kilometer zal winnen, is vooraf moeilijk te voorspellen maar met Timo Kielich, Fabio Van den Bossche (brons op de Olympische spelen), Timothy Dupont en Luca Mozatto (tweede in de Ronde van Vlaanderen) staan er toch mooie namen aan de start, als we de voorselectie mogen geloven. Zelf verwachten we ook veel van regionale talenten als Piet Allegaert bijvoorbeeld, maar sowieso zullen er nog veel geprikkelde profs in het peloton zitten. Verder zijn onze veiligheidsaspecten nog verder uitgebreid met een trackingsysteem. We blijven bij onze visie dat een koers maar geslaagd is als iedereen veilig over de streep is.”

Door de rechtstreekse uitzending op Sporza en Eurosport is de start één uur later voorzien, om 11.25 uur. De aankomst is rond 16.15 uur voorzien. Als opwarmer is er voor de nieuwelingen nog een interclub met rit in lijn tussen Roeselare-Ichtegem-Roeselare. Hen zie je arriveren rond 15.30 uur in de Veldstraat.”