Nieuw jaar, nieuwe kleuren, grote ambities: deze West-Vlamingen rijden sinds 1 januari voor een nieuwe ploeg

De start van een nieuw jaar betekent ook de start van een nieuw wielerseizoen. Enkele West-Vlamingen maakten in het tussenseizoen een promotie of gingen andere lucht opsnuiven. Anderen besloten dan weer om een einde te maken aan hun profcarrière. Een overzicht.

Verhuisd

Tim Declercq – Lidl-Trek

Misschien wel de transfer waaraan we het meest zullen moeten wennen, want na zeven seizoenen ruilde Tim Declercq deze winter Soudal-Quick-Step in voor het hyperambitieuze Lidl-Trek. Na ook nog vijf jaar bij Topsport Vlaanderen wordt dit voor Declercq zijn eerste buitenlandse avontuur. Toch zal zijn rol nagenoeg dezelfde blijven, want net als bij Soudal-Quick-Step zal Declercq ook bij de ploeg van onder meer oud-wereldkampioen Mads Pedersen nuttig werk moeten verrichten voor de kopmannen. De Izegemnaar ziet het alvast zitten. “Nieuw jaar, nieuwe kleuren, grote ambities. Laten we er een fantastisch jaar van maken”, aldus Declercq op Instagram. Voor ons wordt het dan weer ongetwijfeld even verwarrend als we hem in een andere outfit aan kop van het peloton zullen zien sleuren.

Henri Vandenabeele – Lotto-Dstny

Na drie (moeilijke) jaren bij Team DSM rijdt Henri Vandenabeele sinds 1 januari opnieuw rond in de kleuren van Lotto-Dstny. Voor de Dentergemnaar zijn het vertrouwde kleuren, want hij reed eerder al voor de opleidingsploeg van de Nationale Loterij. Vandenabeele zal aanvankelijk vooral focussen op het terugvinden van zijn niveau na twee jaar vol tegenslagen en gezondheidsproblemen.

Vito Braet – Intermarché-Wanty

Vito Braet maakt dit jaar zijn debuut in de World Tour. Na twee seizoenen bij Team Flanders Baloise toonde de naar Hulste uitgeweken Zwevezelenaar zich klaar voor een stap hogerop. Zo won de 23-jarige Braet bijvoorbeeld het bergklassement in de Ster van Bessèges en werd hij derde in de tweede etappe van de Ronde van Hongarije. Bij Intermarché-Wanty zal Braet komend seizoen ingeschakeld worden in de sprinttreinen van snelle mannen Gerben Thijssen en Arne Marit. Ook in het werk tegen de klok hoopt Braet bij de Belgische formatie stappen te zetten. “Ik doe dat graag en train er best vrij veel op, maar sinds mijn overstap naar de profs rendeerde dat nog niet echt. Ik zoek nog altijd een beetje naar de juiste positie op de tijdritfiets. Hopelijk kan de expertise die ze bij een team uit de World Tour hebben mij verder vooruit helpen”, zei hij daar eerder over in deze krant.

Vito maakte de stap naar de WorldTour en komt dit seizoen uit voor Intermarché-Wanty. © Alessandro Volders Alessandro Volders / @cyclingmedia_agency

Jordi Warlop – Soudal-Quick-Step

Het kan verkeren. Warlop versierde vorig jaar maar op de valreep een profcontract bij het opleidingsteam van Soudal-Quick-Step nadat hij zich tot Belgisch kampioen strandrace kroonde. Nu, een jaar later, mag Warlop de promotie naar de WorldTour-formatie van Patrick Lefevere vieren. Warlop lijkt zijn plaats te zullen krijgen in de sprinttrein van Tim Merlier. De Rumbekenaar gaf in deze krant al aan niet meer per se voor eigen succes te willen gaan.

Warlop dwong in zijn jaar bij de ontwikkelingsploeg een plekje af in de hoofdmacht van Soudal-Quick-Step. © Soudal Quick-Step/Wout Beel

Warre Vangheluwe – Soudal-Quick-Step

Net als Warlop maakte ook Warre Vangheluwe promotie van het Development Team naar het WorldTour-team van Soudal-Quick-Step. Vangheluwe stak vorig jaar de neus aan het venster en boekte met Gullegem Koerse en Omloop Mandel-Leie-Schelde zelfs al twee profoverwinningen. En dat ondanks een wispelturige carrière bij de jeugd. “Volgend seizoen wil ik ontdekken hoe ver ik kan geraken in de klassiekers en de ploeg helpen wanneer nodig”, aldus Vangheluwe op de website van de ploeg.

Jasper Dejaegher – Team Flanders-Baloise

Na een sterk jaar bij het opleidingsteam van Intermarché-Wanty, waarin hij onder meer het eindklassement van de prestigieuze U23 Road Series binnenhaalde, versierde Dejaegher een contract bij Team Flanders-Baloise. Naar eigen zeggen was dat vorig seizoen zijn ultieme doel. Wat zijn doelen voor dit jaar zullen zijn, is nog niet helemaal duidelijk, al staat nu al vast dat de snelle Gistelnaar zeker van zich zal laten spreken.

Victor Vercouillie – Team Flanders-Baloise

Bij Team Flanders-Baloise wordt Dejaegher trouwens ploegmaat van Victor Vercouillie. De man uit Beveren-Leie bij Waregem blonk vorig seizoen vooral uit in het werk tegen de klok en was vorig seizoen al even stagiair bij Bolton Equities Black Spoke.

Jelle Vermoote – Bingoal WB

Nog iemand die net als Jasper Dejaegher vanuit het opleidingsteam van Intermarché-Wanty de stap zet naar de profs. Pervijzenaar Jelle Vermoote gaat komend seizoen aan de slag bij Bingoal WB. Hij kijkt daarbij vooral uit naar de voorjaarsklassiekers. “Vooral Gent-Wevelgem in eigen streek zou ik graag rijden en ook koersen zoals de Brabantse Pijl zouden me moeten liggen.”

Julie Van de Velde – AG Insurance-Soudal

Na haar exploot in de Tour de France, waar ze op enkele hectometers van een ritzege strandde en een dag de bolletjestrui mocht aantrekken, verliet de Aartrijkse oud-atlete in het tussenseizoen Fenix-Deceuninck voor AG Insurance-Soudal, waar ze ploegmate wordt van Justine Ghekiere. Bij de ploeg van Patrick Lefevere zal Van De Velde ingeschakeld worden voor het klimwerk. “Dat is ook wat ik het liefste doe. Ik zal de kopvrouwen bergop proberen helpen en wie weet kan ik er ook wel eens vandoor gaan als vrijbuiter”, zei ze eerder.

Van De Velde verliet in het tussenseizoen Fenix-Deceuninck voor AG Insurance-Soudal. © Soudal Quick-Step/Wout Beel

Valerie Demey – VolkerWessels Women Cycling Team

Valerie Demey ruilde in het tussenseizoen de kleuren van Liv Racing voor die van het VolkerWessels Women Cycling Team, de nieuwe naamsponsor van het voormalige Parkhotel Valkenburg. De Oostkampse wordt zo ploeggenote van Margot Vanpachtenbeke en Marith Vanhove bij de Nederlandse formatie.

Vraagteken

Julien Vermote

Vorig jaar richtte hij zijn eigen eenmansploeg op in de hoop een nieuwe werkgever te vinden. In het kermiscircuit liet Vermoteur wel enkele keren van zich horen, maar een nieuw profcontract leverde dat vooralsnog niet op. Dat wil evenwel niet zeggen dat hij in 2024 de handdoek gooit. Zelf geeft Vermote immers aan dat hij nog steeds werkt aan een project voor komend seizoen. Hij hoopt zo snel mogelijk met meer nieuws naar buiten te kunnen komen.

Gestopt

Aaron Verwilst

Na enkele seizoenen op de sukkel werd het contract van Verwilst bij Team Flanders-Baloise niet verlengd. Ook andere opties dienden zich niet meteen meer aan, waardoor Verwilst zich genoodzaakt zag zijn profcarrière te beëindigen. De afgelopen weken reed de Ruisledenaar nog enkele strandraces, maar op een scenario zoals Jordi Warlop hoopte hij toen al niet meer. Verwilst beschikt alvast over een diploma bouwkunde.

Guillaume Van Keirsbulck

Van Keirsbulck maakte vorige winter nog maar de overstap naar Bingoal WB, waar hij als kopman moest proberen om top tien-plaatsen te verzamelen in het voorjaar. Hoewel hij zich wel enkele keren toonde, vooral in de vroege vlucht, slaagde hij daar echter nooit helemaal in. Sportief manager Christophe Brandt vond dan ook niet dat GVK een contractverlenging verdiende bij de Waalse formatie. Daardoor zat de ooit zo grote belofte op zijn 32ste zonder ploeg. Hij zocht nog wel naar een oplossing, maar die kwam niet meer uit de bus. De Tieltenaar besloot dan ook de handdoek te gooien en afscheid te nemen van het professionele wielrennen.