Niels Vandeputte en Lucinda Brand gaan in Noordzeecross in Middelkerke voor eindzege

Met de Noordzeecross in Middelkerke valt zaterdag het doek over de 43e editie van de Superprestige bij de mannen. De vrouwen werken er hun tiende editie af. Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) en de Nederlandse Lucinda Brand (Baloise Glowi Lions) verdedigen aan de Belgische kust hun leiderspositie in het klassement van het oudste regelmatigheidscriterium in het veldrijden.

Vandeputte telt na zeven manches 85 punten. Dat zijn er tien meer dan zijn naaste concurrent Lars van der Haar (Baloise Glowi Lions) en zelfs vijftien punten meer dan Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Cibel Clementines). Enkel tegenslag kan Vandeputte nog van de eindzege in de Superprestige houden.

“Tegenslag kan altijd voorvallen maar ik ga natuurlijk niet ontkennen dat ik er heel goed voor sta”, blikte Vandeputte vooruit. “Het begon in Ruddervoorde meteen met een tweede plaats. Daarna bleef ik verder punten sprokkelen en zo heb ik een mooie voorsprong net voor het aanvatten van de laatste manche. Het parcours in Middelkerke werd gewijzigd. Zelf ben ik voorstander van de ‘oude omloop’, maar het is wat het is. In principe rijd ik nog alle resterende crossen dit seizoen. Vorig jaar pakte ik nog zeges in Lille en Oostmalle. Dat zou ik graag nog eens herhalen.”

Bij de vrouwen is de spankracht een pak groter. Brand verzamelde ondertussen 100 punten en dat is net een puntje meer dan haar landgenote Ceylin del Carmen Alvarado (Fenix-Deceuninck). Inge van der Heijden (Crelan-Corendon) totaliseerde 65 punten en staat als derde geklasseerd. Komt het in Middelkerke tot een gelijke stand tussen Brand en Alvarado, dan zal er gekeken worden naar het aantal gewonnen crossen. Daarin staat het voor aanvang van de Noordzeecross 3-4 in het voordeel van Alvarado waardoor die dus met winst alsnog terug over Brand kan springen in de eindstand.