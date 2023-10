Net wel in Vuelta, net niet in Tour en Gent-Wevelgem: tien opvallende momenten in de carrière van Jens Keukeleire (35)

Het zit erop! Na een profcarrière van veertien jaar hangt Jens Keukeleire zijn fiets aan de haak. De 35-jarige Bruggeling reed deze week in China de laatste koers uit zijn loopbaan. Wij blikken in tien momenten terug op Keukeleires carrière.

Vier overwinningen in 14 dagen als neoprof

Op 3 maart 2010 behaalde Keukeleire, in zijn tiende wedstrijd bij de profs, al meteen zijn eerste zege: de Memorial Samyn. Twee dagen later won de neoprof van Cofidis in Bellegem ook de eerste rit van de Driedaagse van West-Vlaanderen, nog eens twee dagen later gevolgd door eindwinst. Op 17 maart 2010 sloot Keukeleire de meest succesvolle veertiendaagse uit zijn carrière af met winst in Nokere Koerse. “Weet je, bij Cofidis hing er in 2010 een heel rare sfeer tijdens de voorjaarsklassiekers”, vertelde Keukeleire in 2015. “Iedereen zorgde er namelijk voor dat hij zo goed mogelijk in vorm was, omdat de slechtste coureurs voor de kasseiklassiekers naar Vlaanderen werd gestuurd. Niemand wilde daar rijden. Binnen de ploeg werd daarover gelachen, maar ik zag er het grappige niet van in. Al bekeek ik het positief. Ik kreeg daardoor de kans om alle klassiekers te rijden.”

Schitteren in Tourrit in Ieper met kasseien

Na twee Girodeelnames beleefde Keukeleire in 2014 zijn Tourdebuut. Op 9 juli streed hij in de vijfde rit van Ieper naar Arenberg Porte du Hainaut tegen de absolute wereldtop. Na een doldwaze kasseienrit in erbarmelijke weersomstandigheden finishte Keukeleire als zesde in het gezelschap van Peter Sagan, Fabian Cancellara en Michal Kwiatkowski.

Eerste top tien in een Monument in 2015

Op 12 april 2015 eindigde Keukeleire voor de eerste (en laatste) keer in de top tien van een Monument: zesde in Parijs-Roubaix. In een sprint met zeven op de Vélodrome André Pétrieux moest hij John Degenkolb, Zdenek Stybar, Greg Van Avermaet, Lars Boom en Martin Elmiger voor zich dulden. Yves Lampaert werd zevende. Keukeleires beste resultaat in de Ronde van Vlaanderen was een twaalfde plaats in 2019. In die editie reed hij tijdens de derde beklimming van de Oude Kwaremont zelfs op kop van de groep der favorieten. “In Roubaix heb ik meer kansen dan in de Ronde”, vertelde Keukeleire ooit. “Daar heb ik me in de finale altijd frisser gevoeld. In de Ronde was het vaak aanklampen, in Roubaix kan ik het zelf forceren. Fysiek ligt die koers me beter. Ik voel me comfortabeler op vlakke kasseien dan op de Vlaamse hellingen.”

Ritzege in de Vuelta in sprint met 44 renners

Op 1 september 2016 won Keukeleire een overgangsrit in de Ronde van Spanje met finish in Bilbao. In een sprint met 44 renners liet hij Maxime Bouet en Fabio Felline achter zich. Ook Pello Bilbao en Alejandro Valverde eindigden in de top tien. De Vuelta van 2016 was een groot succes voor Keukeleires ploeg Orica-BikeExchange, met ook ritzeges voor Magnus Cort Nielsen (2x), Simon Yates en een derde en zesde plaats in de eindstand voor Esteban Chaves Yates. “Die ritzege in de Vuelta is heel belangrijk geweest”, aldus Keukeleire in 2017. “Het gaf me een boost en voor mij was het de bevestiging dat mijn motor groter was geworden.”

Net niet in Gent-Wevelgem

Tweede in Gent-Wevelgem in 2017. © Belga

Nooit kwam Keukeleire dichter bij een klassieke zege dan in Gent-Wevelgem op 26 maart 2017. In een sprint met twee moest hij olympisch kampioen Greg Van Avermaet voor zich dulden. Op zes seconden vervolledigde wereldkampioen Peter Sagan het podium. “Er zat meer in”, vertelde Keukeleire later. “Als we die sprint een paar keer opnieuw doen, zal ik Greg zeker eens kloppen. Misschien had ik meer moeten pokeren en in de laatste kilometer niet meer mogen overnemen, maar ik wilde vermijden dat we nog gegrepen zouden worden. De volgende keer neem ik dat risico misschien wel. Het is een les voor de toekomst.”

Maar liefst vier keer top tien in Waregem

Ook in andere (semi)klassiekers haalde Keukeleire geregeld de top tien. Zo was Dwars door Vlaanderen (10de in 2012, 7de in 2013, 9de in 2014, 5de in 2016) een wedstrijd die hem goed lag. Ook in Kuurne-Brussel-Kuurne (7de in 2019), E3 Harelbeke (9de in 2015) en Parijs-Tours (9de in 2012) haalde hij de top tien. Opvallend: zijn vierde plek in de Cadel Evans Great Ocean Road Race, in februari 2020, was de laatste toptienplaats uit zijn profcarrière.

Twee keer eindwinst in Ronde van België

Zowel in 2017 (bij Orica-Scott) als 2018 (bij Lotto-Soudal) kroonde Keukeleire zich tot eindwinnaar van de Baloise Belgium Tour. In 2017 haalde hij het voor Rémi Cavagna, Tony Martin en Philippe Gilbert, in 2018 liet hij Jelle Vanendert en Dion Smith achter zich.

Net geen ritzege in de Ronde van Frankrijk

Keukeleire reed in zijn carrière vijf keer de Tour en behaalde drie toptienplaatsen. Op 21 juli 2017 kwam hij het dichtst bij een ritzege, maar bleek Edvald Boasson Hagen in de finale net iets te sterk. Keukeleire werd derde op 17 seconden van de Noor.

Net geen Belgische driekleur in 2017

Nooit kwam Keukeleire dichter bij de Belgische kampioenentrui dan op 25 juni 2017. In Antwerpen maakte hij deel uit van een kopgroep van vijf, maar moest hij in de prangende sprint Oliver Naesen, Sep Vanmarcke en Jasper Stuyven voor zich dulden.

Zeven selecties voor nationale ploeg

Zeven keer trad Keukeleire tijdens zijn profcarrière aan in het truitje van de nationale ploeg. In 2015 werd hij, in dienst van Tom Boonen, 19de in de wegrit van de Europese Spelen in Bakoe en 71ste op het WK op de weg in Richmond. In 2016 finishte hij als 64de op het EK op de weg in Plumelec en haalde hij het einde niet van het WK op de weg in Doha. In 2017 werd Keukeleire 92ste op het EK op de weg in Herning en 87ste op het WK op de weg in Bergen. In 2019 eindigde hij als 28ste op het EK op de weg in Alkmaar.