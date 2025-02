Net geen podium voor wereldkampioen De Vylder in omnium op EK baanwielrennen

Wereldkampioen Lindsay De Vylder heeft zaterdag tijdens de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Heusden-Zolder net niet voor een nieuwe Belgische medaille gezorgd in het omnium. Hij eindigde als vierde, het goud was voor de Duitser Tim Torn Teutenberg.

Na zijn wereldtitel in het Deense Ballerup van eind vorig jaar gold de 29-jarige De Vylder op het EK in eigen land als één van de favorieten voor het goud in het omnium. Dat wordt afgewerkt over vier onderdelen: een scratch, temporace, afvallingskoers en afsluitend de vaak beslissende puntenkoers.

De Vylder, een naar West-Vlaanderen uitgeweken Oost-Vlaming, stond na de eerste drie nummers op een zevende plaats. In de scratch werd hij achtste, in de temporace vierde, en in de afvallingskoers na een bijna-botsing met twee concurrenten tiende. Concurrent Tim Torn Teutenberg uit Duitsland domineerde tot dan de wedstrijd.

In de afsluitende puntenkoers veranderde er niet heel veel meer. De Vylder ging tweemaal aanvallen en klom zo op naar de vierde plaats, maar al voor de slotsprint was duidelijk dat hij geen medaille meer zou kunnen nemen. In de eindstand totaliseert Teutenberg 167 punten. De Deen Niklas Larsen heeft er 165, de Nederlander Philip Heijnen 147, en De Vylder 135.

De Vylder mikt deze week vooral op de ploegkoers van zondag, samen met Noah Vandenbranden. In de aanloop daarnaartoe wilde hij vooral ‘niet gefrustreerd’ uit het omnium komen. Is dat gelukt? “Ja en neen”, twijfelde hij. “Het positieve dat ik aan deze race overhoud, is dat ik op zich wel goeie benen had. Dat bewijzen mijn vermogenswaarden.”

Maar de afsluitende puntenkoers evolueerde in tegenstelling tot het WK niet in de juiste tactische richting. In een vrij gesloten wedstrijd leek De Vylder niet de ruimte te vinden om de top 3 aan te vallen. “Helaas hebben de koerssituaties zich niet naar mij geplooid”, merkte hij. “Maar dat kan ik ook niet altijd verwachten: op het WK viel alles in zijn plooi, nu niet.”

Er waren verschillende factoren die zorgden voor de gesloten puntenkoers: “Het niveauverschil in het peloton was groot. De Nederlander is gaan rijden voor zijn derde plaats. De Deen heeft zijn best gedaan om de koppositie aan te vallen, maar Teutenberg reed als een blok op zijn wiel. En door veel kopwerk te doen toen we een winstronde namen, had ik zelf op het einde ook niet meer ‘de poef’ in de benen.”

Wat De Vylder onthoudt richting ploegkoers? “Dat ik zelf in een goeie vorm ben, dat ik kansen zie, maar eerlijk gezegd ook dat de Duitsers (regerend wereldkampioen, red.) een beetje onklopbaar zullen zijn. Roger (Kluge) ken ik intussen: die gaat er morgen echt wel staan. En zijn maat (Teutenberg) is in betere doen dan op het WK … Maar goed: we gaan ons toch smijten voor de titel. En er zijn ook nog andere medailles.”