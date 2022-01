Neoprof Vito Braet moest ploegstage met Sport Vlaanderen-Baloise afbreken: “Positieve coronatest, maar geen symptomen”

Maandag vertrekt Vito Braet naar Mallorca, waar hij als prof debuteert. De 21-jarige renner uit Zwevezele werkte vorige week met Sport Vlaanderen-Baloise zijn eerste ploegstage af, maar brak die vier dagen voor het einde af.

“Door een positieve coronatest”, zucht Braet. “Ik had een loopneus, maar dacht niet aan corona. Tijdens de ploegstage werden we op regelmatige basis getest. Woensdagavond bleek ik positief te zijn.”

Met vier ploegmaats en sportdirecteur Walter Planckaert reed Braet donderdag in een teambusje naar huis. Een PCR-test op vrijdag was positief, een nieuwe test op maandag negatief. “De eerste drie dagen bleef ik van de fiets, zondag reed ik anderhalf uur op de rollen en na overleg met ploegarts Thijs Loncke hervatte ik de duurtrainingen”, verduidelijkt Braet. “Omdat ik geen symptomen heb, kunnen rustige duurtrainingen geen kwaad. Intensieve inspanningen moet ik even vermijden. En uiteraard train ik alleen.” Julian Mertens, kamergenoot van Braet, testte de voorbije dagen telkens negatief. “Door een gelukkig toeval”, vermoedt Braet. “Op onze kamer kregen we de airco niet geregeld. De temperatuur bedroeg voortdurend 32 graden. Dus stond het raam bij ons dag en nacht open.”

Profdebuut

Dus was er voortdurend verluchting. Vermoedelijk komt het debuut van Braet niet in het gedrang. Sport Vlaanderen-Baloise werkt van woensdag 26 tot en met zondag 30 januari vijf eendagskoersen op Mallorca af. “Normaal doe ik er twee van de vijf”, verduidelijkt Braet. “Afhankelijk van de beschikbaarheden in onze ploeg kan dat nog wijzigen. Nadien volgt de Ronde van Antalya, maar er gaan geruchten dat de Turkse rittenkoers afgelast wordt.”

Welke voorjaarsklassiekers Braet kan rijden, ligt nog niet vast. Vermoedelijk zullen de sportdirecteurs Hans De Clercq en Walter Planckaert de komende dagen de selecties samenstellen. “Persoonlijke ambities heb ik dit jaar niet, ik hoop gewoon heel veel bij te leren”, besluit Braet. “Wellicht zal ik eens mogen proeven van een klassieker. De Ronde van Vlaanderen zal te hoog gegrepen zijn, Dwars door Vlaanderen is misschien mogelijk.”