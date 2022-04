Nederlander Kooij sprint naar zege in tweede rit Ronde van de Sarthe

Olav Kooij heeft de tweede rit in de Ronde van de Sarthe gewonnen. De 20-jarige Nederlander sprintte na 174,7 kilometer in Le Lude naar de zege voor de Deen Mads Pedersen en de Fransman Lorrenzo Manzin. Pedersen behoudt zijn leiderstrui.

Met onderweg slechts drie gecategoriseerde beklimmingen en op het einde een finale over een lokaal circuit, dat zeven keer moest afgelegd worden, stond een massasprint in de sterren geschreven van de tweede etappe. Zes renners trokken alsnog op avontuur: Marco Tizza, Pierre Rolland, Antoine Berlin, Mattia Bais, Thibault Guernalec en Mael Guegan. Maximaal gunde het peloton hen 4:15 bonus.

Oversteek

Trek-Segafredo controleerde voor leider Mads Pedersen. Toen de bonus van de vluchters was gezakt onder de minuut probeerden Alexis Gougeard en Anthony Maldonado de oversteek te maken. Dat lukte, maar niet veel later werden alle koplopers ingerekend. Onderweg had Peter Sagan er intussen de brui aan gegeven.

Quick-Step Alpha Vinyl kwam op het einde een handje toesteken voor snelle man Mark Cavendish waarop de sprint werd voorbereid. Pedersen zette van ver aan. Deze keer haalde hij het niet en moest hij vrede nemen met een tweede plaats na winnaar Olav Kooij, goed voor zijn eerste zege van het seizoen, z’n vierde in zijn carrière. Cavendish finishte als tiende.