Natourcriterium lost namen: Lampaert, Philipsen en Kwiatkowski tekenen present

Dinsdag vindt in het centrum van Roeselare het Natourcriterium plaats. De meest tot de verbeelding sprekende namen tot nu toe zijn die van Yves Lampaert, Jasper Philipsen en Michal Kwiatkowski.

De vzw Roeselare Koerst, de organisatie van het Natourcriterium, heeft enkele nieuwe namen bekend gemaakt. Zo zal Yves Lampaert, de winnaar van vorig jaar, opnieuw aan de start verschijnen. Hij krijgt het gezelschap van zijn trainingsmakkers van De Melkerie: Jonas Rickaert, Tim Declercq, Bert Van Lerberghe en Jens Debusschere, die na afloop zijn fiets letterlijk en figuurlijk aan de haak hangt.

En naast al dat West-Vlaams geweld heeft de organisatie nog twee kleppers uit de Tour kunnen strikken. Jasper Philipsen, die in polepositie staat om de groene trui te winnen en al vier etappes wist te winnen in deze Ronde van Frankrijk, zakt af naar Roeselare. En niemand minder dan ex-wereldkampioen en dubbelvoudig ritwinnaar in de Tour Michal Kwiatkowski tekent ook present.

Daarnaast nog heel wat namen ‘van eigen kweek’ zoals Guillaume Van Keirsbulck, Oliver Naesen, Stan Dewulf, Jasper De Buyst en Maxim Van Gils, onze jonge landgenoot van Lotto Dstny die vorige vrijdag tweede werd in de Tourrit met aankomst op de Grand Colombier. Hij moest er enkel zijn meerdere erkennen in ex-wereldkampioen Michal Kwiatkowski.