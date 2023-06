Muzikanten Stadsharmonie luisteren doortocht BK wielrennen op in Wervik

De doortocht van het BK wielrennen met start en aankomst in Izegem lokte in Wervik heel veel volk. Aan hun repetitielokaal in de gewezen tabaksfabriek Arvic aan de spoorweg in de Speldenstraat speelden de jeugd en drumband van de Stadsharmonie Wervik tijdens de passage van Lotte Kopecky, Wout van Aert en co enkele nummers.

Wat uiteraard voor veel ambiance en applaus zorgde. “Van eerste naar vijfde versnelling”, lacht bestuurslid Stefaan Vens. “Onze dirigent Benjamin Verstraete kwam zaterdagmorgen plots met dit idee op de proppen. Eerst was er binnen een half uur repetitie.”

Koersklakske

De meeste muzikanten droegen voor de gelegenheid een ‘koersklakske’, enkele trokken zelfs een koerstrui aan. De drumband stond onder leiding van Christian Six. Telkens kwam een voltallig peloton voorbij.

Stadsharmonie Wervik zal op zondag 9 juli van de partij zijn tijdens de opening van het belevingsplein de Steenakker en speelt traditioneel ook tijdens de zomerkermis in augustus op het podium op het Sint-Maartensplein

(EDB)