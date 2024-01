Minder dan een maand

Het veldritseizoen loopt zo stilaan op zijn einde. Iserbyt, de meest regelmatige van het pak kan komende zondag in Hoogerheide met de wereldbeker zijn tweede klassement veiligstellen, waarna we in gestrekte draf richting het wereldkampioenschap in Tabor gaan. De laatste krachtexplosie van wat toch opnieuw een boeiend veldritjaar was.

Dat er ook na het WK nog gecrost wordt? Vergeef ons dat we die crossen toch eerder op een tweede scherm zullen volgen. Niet zozeer omdat we meewarig willen doen over de kwaliteit of de spektakelwaarde van die crossen, maar wel omdat we ondertussen ook minder dan één maand verwijderd zijn van het Vlaamse openingsweekend! Bijna is het opnieuw tijd om de Flandriens los te laten en te genieten van de spanning en suspense die de Vlaamse klassiekers met zich meebrengen. Eindelijk krijgen we dan een antwoord op de vragen die de West-Vlaamse wielerfans tussen de veldritten door al een hele winter bezighouden: wat vermag Tim Declercq in de voor hem nieuwe, onbekende omgeving van Lidl-Trek? Hoe presenteert jong veulen Alec Segaert, die dit jaar stilletjes aan ook bij de profs om de overwinning wil gaan strijden, zich? Wat wordt de rol van Julien Vermote bij het grote Visma-Lease a Bike?

“Binnenkort krijgen we eindelijk een antwoord op de vragen die de wielerfans al een hele winter bezighouden”

En vooral: hoe presenteert The Wolfpack zich? Soudal Quick-Step, waar local hero Yves Lampaert weldra aan zijn tiende seizoen begint, onderging in het tussenseizoen een gedaanteverandering. Geen fusie, wel een karrenvracht aan inkomende en uitgaande transfers. Werden onder meer bedankt voor bewezen diensten: Florian Sénéchal, Fabio Jakobsen, Davide Ballerini, Tim Declercq. Allemaal jongens die hun strepen in het Vlaamse voorjaar meer dan verdiend hebben. Allemaal zijn ze vervangen door net iets minder ronkende namen. Het is dan ook de vraag hoe sterk de klassieke kern van Soudal Quick-Step effectief nog is. Jarenlang was de ploeg van Patrick Lefevere – die na zijn Vlaamse reus ook nog eens een Lifetime Achievement Award mag ontvangen op de Roeselare Awards – de maat aller dingen wat voorjaarsklassiekers betreft, maar die tijd lijkt, zeker als je de kern op papier bekijkt, definitief voorbij. Aan zijn wolven om het tegendeel te bewijzen.

U begrijpt het: wij kijken nu al reikhalzend uit naar de Omloop Het Nieuwsblad. Afspraak op 24 februari.