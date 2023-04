Milan Fretin (22) start dan toch in Parijs-Roubaix

Milan Fretin (22) werd bij Team Flanders-Baloise op de valreep toegevoegd aan de selectie voor Parijs-Roubaix. De zoon van Bredenaar Steve Fretin hoopt net als tijdens Gent-Wevelgem en Brugge-De Panne mee te springen met de vroege vlucht.

“Op de Kemmel was het beste er wel af, want ik zat dan ook al 190 kilometer in de aanval. De eerste 80 kilometer hebben we met vijf man echt hard moeten rijden voor een kleine voorsprong. We kregen pas wat meer ruimte toen jongens zoals Wallays en Van Avermaet aansloten.” Tijdens de live-uitzendingen suggereerde Karl Vannieuwkerke schertsend dat de ouders van de Genkenaar elkaar misschien op het Bredense naaktstrand leerden kennen. “We moesten er wel om lachen, want iedereen weet denk ik wel dat het niet op het naaktstrand maar op de camping was. Het was sowieso wel fijn om te horen dat ze de connectie met Bredene maakten.”

Hel van het Noorden

Maandagavond vertelde Fretin nog lichtjes teleurgesteld dat hij slechts op de reservelijst voor Parijs-Roubaix stond. Enkele uren later bleek echter dat hij een zieke Aaron Van Poucke mag vervangen in de Hel van het Noorden. “Meezitten in de vroege vlucht zal sowieso weer een opdracht van de ploeg zijn. In Roubaix is de aanval traditioneel ook de beste verdediging, want in de aanloop naar de stroken verbruik je in het peloton meer energie. Ik wil vooral genieten, uitrijden zou al een mooie ervaring zijn.” Met het goede nieuws op zak finishte de Bredense Limburger dinsdag als zesde in de eerste rit van de Région Pays de la Loire Tour. “We reden inderdaad gemiddeld 49 per uur, maar ik voelde de benen niet. Met het oog op Parijs-Roubaix zal ik vrijdag niet meer starten in de laatste rit.” (AC)