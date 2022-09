Michel Pollentier won 40 jaar geleden nét niet de Vuelta: “Remco Evenepoel is een klasse te sterk”

Remco Evenepoel is in de Vuelta goed op weg om de eerste Belg sinds héél lang te worden die een grote ronde wint. Michel Pollentier slaagde 40 jaar geleden ei zo na in hetzelfde kunstje: hij strandde op 18 seconden van eindwinst in de Ronde van Spanje. Wij schotelden hem vijf vragen voor.

1. Wint Remco Evenepoel straks de Vuelta?

“Ik denk het wel. Hij staat er alleszins goed voor. Roglic leek zijn voornaamste uitdager te worden, maar een ongelukkige valpartij zorgde ervoor dat hij de Ronde van Spanje moest verlaten. Enric Mas lijkt nu zijn enige concurrent te worden. Een goede renner, maar Remco is gewoon een klasse te sterk voor de tegenstand.”

2. Had je deze prestatie zien aankomen?

“Ik had verwacht dat Remco een goede Vuelta ging rijden, maar dit had ik niet zien aankomen. In de Clasica San Sebastian was hij fenomenaal sterk. Maar een grote ronde is natuurlijk nog iets anders. De toekomst lacht hem toe.”

3. Het WK loert al om de hoek. Kan hij deze vorm aanhouden?

“Ik denk wel dat hij dat moet kunnen. Hij zal dan wel enkele recepties moeten overslaan. (lacht) In het tijdrijden is hij een grote kanshebber voor de regenboogtrui, maar ook in de wegrit is hij allesbehalve kansloos.”

4. Jij won ook ooit een grote ronde. Is dat het mooiste wat er is?

“Ik vind dat mijn overwinning in de Ronde van Vlaanderen meer waarde heeft dan die triomftocht in de Giro. Natuurlijk zou het ongelofelijk knap zijn als Remco de Ronde van Spanje kan winnen. Hij is nog altijd maar 22 jaar. Echt straf. Ook Cian Uijtdebroeks wordt een grote. Alec Segaert is eveneens een rastalent.”

5. In 1982 strandde je op 18 seconden van eindwinst in de Vuelta. Doet dat nog pijn?

“Niet echt. Het jaar dat Freddy (Maertens won de Vuelta van 1977, red.) aan het langste eind trok, werd ik zesde. Daarna finish ik ook nog eens als derde en als tweede. Ik heb geen spijt, want ik was geen enkele keer de sterkste man in koers.” (IV)