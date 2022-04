Michal Kwiatkowski wint zijn tweede Amstel Gold Race

Michal Kwiatkowski heeft in Valkenburg zijn tweede Amstel Gold Race gewonnen. In een prangende sprint met Benoît Cosnefroy ging de Pool van Ineos Grenadiers nipt met de zege lopen. Tiesj Benoot vervolledigde het podium. Adegemnaar Aaron Van Poucke en Westendenaar Johan Jacobs reden zich in de kijker.

Al vroeg in de wedstrijd werd een zeskoppige vluchtersgroep gevormd met Ide Schelling (BORA-hansgrohe), Emils Liepins (Trek-Segafredo), Owain Doull (EF Education-EasyPost), Johan Jacobs (Movistar), Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise) uit Adegem en Luca Rastelli (Bardiani-CSF-Faizanè) mee.

© BELGA

In de finale was hun liedje voorbij. Het waren Tom Pidcock, Tiesj Benoot, Mathieu van der Poel, Michal Kwiatkowski, Michael Matthews, Dylan Teuns, Kasper Asgreen, Benoît Cosnefroy, Marc Hirschi, Stefan Küng en Alexander Kamp die op de laatste hellingen de sterkste renners in koers bleken. Cosnefroy en Kwiatkowski reden weg en vochten het onder elkaar uit voor de zege. Benoot vervolledigde het podium.