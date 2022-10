Michael Vanthourenhout volgt zichzelf op in de Berencross in Meulebeke

Onder een stralende zon reden eerst de nieuwelingen en junioren hun wedstrijd. Een groot aantal toeschouwers stroomden toe voor de hoofdbrok van de Exact Cross die aan zijn derde wedstrijd toe was. Er namen 69 dames de start en dat werd een volledig Nederlands onderonsje met een spannend verloop.

Inge Van Der Heijden (23) nam een knalstart en kreeg snel het gezelschap van Fem Van Empel (20), Ceylin Alvarado (24), Denise Betsema (29), Aniek Van Alphen (23) en Lucinda Brand (33). De koploopster zette door maar de jonge en talentvolle Van Empel nam snel over. Toen de diesel van Lucinda Brand aansloeg kwam ze vooraan mee strijden voor winst in een duel met Van Empel.

In de laatste ronde viel de Europees kampioene Lucinda Brand aan en de moe gestreden Van Empel moest het beslissende gaatje laten vallen. Denise Betsema werd op korte afstand derde. Belgisch kampioene Sanne Cant kwam in het stuk niet voor.

Duo Pauwels Sauzen-Bingoal Eli Yserbyt en Michael Vanthourenhout

Bij de heren elite beheerste het duo Pauwels Sauzen-Bingoal Eli Yserbyt en Michael Vanthourenhout de snelle wedstrijd aan ruim 26 km/uur. Bij de start vormde zich een kopgroep van een twintigtal renners. Vanthourenhout viel aan en kreeg het gezelschap van ploegmaat Iserbyt en Laurens Sweeck die na een felle remonte aansloot. Lars Van Der Haar snelde naar het drietal toe.

Sweeck nam de kop in de vijfde ronde maar op de trappen viel hij en werd zo teruggeslagen. Het drietal bleef in de spits en viel om beurten aan. In de voorlaatste ronde demarreerde Michael Vanthourenhout en nam een kleine voorsprong. Van Der Haar probeerde het kloofje te dichten maar had met Iserbyt een blok aan het been. De naar Oost-Vlaanderen uitgeweken Wingenaar verhoogde zijn voorsprong en won voor de derde keer de Berencross, de tweede op rij. Op het podium glunderde hij met zoontje Arthur.

(WD)