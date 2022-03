Meurisse grijpt net naast de zege in Tirreno: “Ik had de ploeg graag een tweede ritzege geschonken”

Xandro Meurisse eindigde vrijdag op de tweede plek in de vijfde etappe van de Tirreno, op een handvol seconden van winnaar Warren Barguil. “Het is fijn dat ik zo’n mooi resultaat rijd, maar ik had graag gewonnen voor de ploeg, al is dit wel een opsteker, het toont aan dat mijn conditie in orde is”, vertelde de Kortrijkzaan na afloop.

“Vorig jaar zat ik rond deze periode nog te sukkelen, wist ik niet goed wat er aan de hand was en nu word ik toch tweede. Dat is aan de ene kant een ondankbare plaats, maar aan de andere kant ook een opsteker na die moeilijke periode. Ik was toen heel hard op zoek naar wat er aan de hand was, maar nu is mijn conditie in orde. Maar goed, als je tweede wordt, weet je dat de overwinning niet veraf was.”

Maakt veel goed

“Gisteren was een ontgoocheling voor mij. Ik had mijn zinnen echt gezet op die etappe en de ploeg heeft een hele dag hard gewerkt om mij voorin te houden. Ik blokkeerde volledig op de slotklim en was zeer teleurgesteld. Het kopje zat dan even niet goed en ik keek daarom ook wat op tegen vandaag, maar uiteindelijk ben ik blij voor mezelf. Ik sprong als laatste nog naar die ontsnapping en dit resultaat maakt veel goed. Hier kan ik op verder bouwen, ik had dit nodig om te bevestigen dat de conditie zeker niet slecht is.”