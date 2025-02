Meteen prijs voor Milan Fretin: renner uit Bredene wint Clasica de Almeria na massasprint

Milan Fretin (Cofidis) schoot zondag meteen raak in zijn eerste koers van het seizoen. “Dit is een overwinning voor de hele ploeg. er is keihard voor mij gewerkt en ik ben blij dat ik het kon afmaken”, vertelde de 23-jarige Limburger, die nu in Bredene woont, na zijn sprintzege in de Clasica de Almeria.

Vorig jaar werd Milan Fretin nog zesde in de Clasica de Almeria. de Nederlander Olav Kooij ging toen met de bloemen aan de haal.

“Vrijwel altijd draait het hier op een massasprint uit en telkens zorgt dat voor veel nervositeit. Dat was vandaag niet anders. In de finale zat ik in de laatste vijf kilometers echt nog wel ver, te ver eigenlijk. Maar mijn ploegmakkers slaagden erin me naar voren te brengen. Ik kwam op het einde echt in een goede positie te zitten en kon daardoor meedoen voor de zege. Dankzij mijn ploegmakkers kon ik het afmaken. De hele dag waren zij in de weer voor mij. Dit is een overwinning voor de hele ploeg. Zelf werkte ik keihard deze winter en dat loont al meteen in mijn eerste koers.”

Belangrijke UCI-punten

Cofidis was ook met Bryan Coquard naar de Clasica de Almeria afgezakt en kon dus twee sprinters in stelling brengen. “Er was voor de wedstrijd al afgesproken dat ze mij zouden uitspelen, mocht het tot een massasprint komen. Dat gebeurde ook. We pakken met de ploeg niet alleen een mooie zege, maar ook heel belangrijke punten voor het UCI-klassement.”