Maxime De Poorter (Tarteletto-Isorex) klaar voor derde profjaar: “Ik heb wel de indruk dat de conditie in orde is”

Maxime De Poorter start zondag in Gent-Staden aan zijn derde profcampagne. De 25-jarige renner van Tarteletto-Isorex hoopt dit seizoen voor het eerst raak te schieten bij de profs.

Eind oktober sloot Maxime zijn vorige campagne af. “Daarna deed ik het een maand rustiger aan. Begin december hervatte ik de trainingen”, vertelt de naar Ieper uitgeweken Zillebekenaar. “De grootste nieuwigheid dit jaar is het materiaal. Sinds dit jaar rijden we op Giant: een prima fiets.” Maxime vertoefde de afgelopen tijd vaak in het buitenland. “Ik heb er intussen drie buitenlandse stages op zitten: Mallorca, Altea en de Provence. Sinds zondag ben ik terug van de Provence en deze week legde ik de laatste accenten voor Gent-Staden op zondag en Le Samyn op dinsdag.”

Grote uitspraken over de eerste koersen wil Maxime nog niet doen. “Het is koffiedik kijken hoe de benen zullen reageren. Ik heb wel het gevoel dat de conditie in orde is. Ook op de ploegstage ondervond ik positieve signalen. We zullen zondagavond wel weten hoe laat het is. Helaas verloor ik één week voorbereiding door een coronabesmetting, maar er zijn veel collega’s die besmet geraakten de voorbije periode.”

Na Gent-Staden en Le Samyn volgen de komende weken nog GP Monseré, Rucphen en Nokere Koerse. “Ik denk dat Rucphen mij het meeste ligt. Het is 1.2-niveau en ik reed er in het verleden al top vijf. In Nokere Koerse wil ik ook op topniveau zijn. We rijden dan in de buurt van waar onze ploeg gevestigd is en het is bovendien een tv-koers. Het is belangrijk om in dergelijke koersen in beeld te rijden. Dat kan via een vroege vlucht, finale rijden of een mooie ereplaats. Wat mijn rol binnen de ploeg is? Er is geen uitgesproken kopman of sprinter waardoor we met verschillende vrijbuiters zijn.”

Na dit vijfluik mikt Maxime nog op GP Criquielion en Tour de Normandie. “In Normandie zou ik voor het eerst een ronde van zeven dagen kunnen afwerken. Al is het nog afwachten of ik daar effectief zal starten. Dat zullen de komende weken wel uitwijzen.”

Eerste profzege?

Tot slot willen we weten wanneer hij een tevreden man zal zijn op het einde van het seizoen. “Een eerste profzege boeken”, glimlacht Maxime. “Evident wordt dat natuurlijk niet, maar vooral in de 1.2-koersen wil ik meespelen voor winst. Ereplaatsen in 1.1-koersen zouden mooie bonussen zijn.” (API)