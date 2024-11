Maxime De Poorter sluit professionele wielercarrière af: “Een dubbel gevoel, want het was nog niet op”

Na 16 seizoenen op de koersfiets zette Maxime De Poorter (28) in de Sluitingsprijs Putte-Kapellen een punt achter zijn carrière. De voorbije vijf jaar was de Hollebekenaar prof bij Tarteletto-Isorex. Nu stort hij zich vol op zijn job als logistiek verantwoordelijke bij Soudal Quick Step.

Maxime was de eerste uit zijn familie die de koersmicrobe te pakken kreeg. “Er stond thuis een koersfiets en na verloop van tijd kreeg ik zin om te koersen”, vertelt Maxime, die in Zillebeke opgroeide en nu even verderop in Hollebeke woont. “In de jeugdcategorieën heb ik steeds stappen kunnen zetten. Ik won zowel kermiskoersen als de grotere koersen en ook bij de profs reed ik af en toe prijs. In mijn carrière heb ik alle aspecten meegemaakt, zowel positief als negatief. Fysiek en mentaal was het niet op. Mijn laatste profkoers werd ik nog vierde in de GP Cerami. Ik neem afscheid met een dubbel gevoel, maar het was dus vooral een rationele keuze. Ik heb nog andere ambities in het leven.”

Actief bij Soudal Quick Step

Maxime behaalde tijdens zijn wielercarrière twee bachelordiploma’s: kmo-management en logistiek expert. “Ik ging eerst aan de slag voor het Franse fietsmerk Origine, maar al snel kwam er een nieuwe opportuniteit op mijn pad. Ik kon beginnen als logistiek verantwoordelijke bij Soudal Quick Step. Daar ben ik nu enkele weken bezig. Of ik in 2025 nog veel zal fietsen? Dat is momenteel koffiedik kijken. Eerst wil ik mijn professionele leven volledig op orde krijgen. Ik ben van plan om mijn vergunning bij de elite zonder contract aan te vragen. Op Wapenstilstand liep ik nog een halve marathon, dus ik wil zeker ook eens kijken waar mijn limieten in andere sporten liggen”, aldus Maxime, die veel te danken heeft aan zijn familie en vrienden.

In 2017 won Maxime nog de Hill 60-koers in thuisdorp Zillebeke. © VDB

“Ik ben ook dankbaar voor enkele sterke vriendschappen uit de koers. Thomas Joseph was mijn eerste en laatste ploegmaat. Met trainingsmakker Kenny Molly is de band de laatste jaren heel sterk geworden. Jacob Relaes is dan weer iemand van de andere kant van het land, maar de koers heeft ons samengebracht. Van de laatste negen seizoenen reden we er acht samen en ook hij stopt nu.”