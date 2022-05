Mauri Vansevenant zaterdag als eerste belg over de streep in de Ronde van Italië

Simon Yates (Team BikeExchange-Jayco) heeft zaterdag in de Ronde van Italië (WorldTour) de tijdrit van 9,2 km in en om de Hongaarse hoofdstad Boedapest op zijn naam geschreven. De 29-jarige Brit was in 11.50 drie seconden sneller dan Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix).

De Nederlander behoudt zo zijn roze leiderstrui. Met Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) werd nog een Nederlander derde. Mauri Vansevenant (Quick-Step Alpha Vinyl) werd de eerste Belg op de 27e plaats, op 32 seconden van Yates.

Voor de Brit is het zijn vierde zege van het seizoen. Hij won eerder in 2022 een rit in Parijs-Nice en twee etappes in de Ronde van Asturië. Yates won één keer eerder een tijdrit in zijn carrière, in 2019 in Parijs-Nice.

Morgen vlak

Zondag wacht de renners in de Giro een relatief vlakke etappe van 201 kilometer tussen Kaposvar en Balatonfüred. In het slot van de rit ligt nog een klimmetje van vierde categorie. Het is voor de renners de laatste etappe in Hongarije. Maandag volgt een rustdag en op dinsdag start het peloton aan een etappe richting de Etna.