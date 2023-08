Mauri Vansevenant start met klassementsambities in Ronde van Duitsland

Soudal Quick-Step start woensdag met drie Belgen in de Ronde van Duitsland (2.Pro). Ilan Van Wilder, recent nog vierde in de eindstand van de Ronde van Polen, en Mauri Vansevenant uit Torhout hopen een goed klassement te rijden in Duitsland. De eind dit seizoen afscheidnemende Dries Devenyns rijdt in dienst.

Het team van de Wolfpack wordt vervolledigd door de Duitser Jannik Steimle, de Slovaak Martin Svrcek, recent derde in de WK-wegrit bij de beloften in Glasgow, de Zwitser Mauro Schmidt en de Brit Ethan Vernon.

Schmidt en Vernon verlaten Soudal Quick-Step op het einde van het seizoen voor respectievelijk Jayco-AlUla en Israel-Premier Tech.

Vansevenant voor klassement

“Ethan wordt onze man voor de vlakke ritten”, blikte sportdirecteur Davide Bramati vooruit. De Brit won dit seizoen al vier keer.

“Hij kan ook een sterke proloog rijden, dat toonde hij al in het verleden. In de strijd om het klassement rekenen we op Mauri en Ilan. Zij zullen gesteund worden door een sterk team. Ik verwacht een open wedstrijd. Het wordt heel leuk. We kijken ernaar uit.”