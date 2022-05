Mauri Vansevenant moest vrede nemen met 5e plaats in Giro: “Teleurgesteld”

Mauri Vansevenant eindigde als vijfde in de vierde Giro-etappe nadat hij het sprintje om de vierde plaats verloor van Sylvain Moniquet. “Dat sprintje stelde niet veel meer voor”, sprak hij teleurgesteld.

De renner van Quick Step-Alpha Vinyl reed virtueel een tijdlang in het roze, maar zag uiteindelijk een sterke Lopez ermee aan de haal gaan. “Met die sprint was ik niet echt meer bezig”, sprak hij bij Sporza. “Het kalf was al verdronken, het was een sprint van stervende zwanen. Ik zat goed tot op 7 km van het eind om die roze trui te nemen, maar toen Kämna versnelde, liepen de benen meteen vol. Ik kon hem niet volgen.”

“Daarna was het zaak om de schade te beperken, te rijden tot aan de finish en te vechten voor elke seconde. Tja, ik ben wel ontgoocheld. Voor mij persoonlijk zat ik in een perfecte situatie, wilde ik een heel mooie koers rijden en dan kom ik op het einde net tekort. Ik heb alles gedaan wat ik kon, maar helaas was ik net niet sterk genoeg. Dat is de vaststelling. Ik voelde me lang goed, maar op het einde liepen de benen gewoon vol.”