Mauri Vansevenant blijft drie extra jaren bij Soudal Quick-Step

Soudal Quick-Step heeft donderdag de contractverlenging van Mauri Vansevenant bekendgemaakt. De 24-jarige renner ondertekende een nieuwe overeenkomst bij de Wolfpack tot eind 2026.

Vansevenant werd begin 2021 prof bij de Belgische WorldTour-formatie. Hij won meteen de Italiaanse semiklassieker GP Industria & Artigianato (1.Pro) en pakte dit jaar ook een ritzege in de Ronde van Oman (2.Pro). In het eindklassement in Oman werd hij tweede, op nauwelijks een seconde van winnaar Matteo Jorgenson (Movistar).



“Teken van vertrouwen”

Bij Soudal Quick-Step geloven ze in de klimmer. En Vansevenant zelf is tevreden aan boord te kunnen blijven. “Dit is voor mij een teken van vertrouwen van het team”, legde de renner uit in het persbericht van het team. “Ik heb mezelf bij de ploeg heel goed kunnen ontwikkelen en ik hoop dat te kunnen blijven doen. Mijn doelen voor de toekomst zijn simpel: ik wil blijven groeien, blijven werken en blijven presteren. Ik heb enkele mooie herinneringen aan de voorbije jaren en ik heb al een paar mooie wedstrijden mogen rijden, zoals Monumenten en Grote Rondes. Die hielpen me ook om te sterker te worden als renner. De sfeer in het team is fantastisch. Dat is heel belangrijk, want het zorgt ervoor dat ik me gelukkig voel in deze omgeving.”

CEO Patrick Lefevere zag Mauri Vansevenant groeien bij zijn team. “Hij heeft al mooie overwinningen geboekt, maar maakte vooral indruk met zijn werk voor de ploeg wanneer dat nodig was. Mauri werkt altijd hard, zijn stijl op de fiets kenmerkt hem. We zijn blij dat hij bij ons blijft voor de komende drie jaar.”