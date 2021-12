“Mathieu lacht altijd met het West-Vlaamse Heuvelland”

Geen Rucphen en Namen voor Mathieu van der Poel, maar zondag is het zover: de terugkeer van MVDP in de cross. Exact twaalf weken na zijn vorige wedstrijd, Parijs-Roubaix. Nooit eerder bleef Van der Poel zolang uit competitie. Wat verwacht West-Vlaanderen van zijn rentree? “Er komen weer mooie duels tussen Wout en Mathieu aan”, is Klaas Vantornout overtuigd.

Woensdag 10 november 2021, afspraak in Beveren-Roeselare bij Jonas Rickaert. Alpecin-Fenix-ploegmaats Tim Merlier, Guillaume Van Keirsbulck en Gianni Vermeersch waren er. Ex-veldrijder Klaas Vantornout was er. Proftriatleet Kenneth Vandendriessche was er. Acteur en amateurtriatleet Louis Talpe was er. En ook Mathieu van der Poel was er, speciaal vanuit ’s-Gravenwezel naar het verre West-Vlaanderen afgezakt voor … Ricky Tours. “Twee weken ervoor waren we bij Mathieu gaan fietsen”, vertelt Vermeersch. “Het is iets dat we al een tijdje hadden afgesproken. In onze ploeg is er altijd een mooie tweestrijd: wat is de mooiste streek om te fietsen? Voor Jonas en ik is dat het West-Vlaamse Heuvelland, terwijl Mathieu beweert dat alles ten noorden van Antwerpen, met onder meer de Oesterdam, erbovenuit steekt. Dus hebben we het zelf uitgetest. Jammer genoeg was het die tiende november geen mooie dag: bewolkt en triestig herfstweer. Dat viel toch wat tegen.”

Lange Klaas in het wiel

Ook Klaas Vantornout was blij erbij te kunnen zijn op de tocht over 146 km en 1.100 hoogtemeters. “Aan een gemiddelde van 34 km per uur. Voor mij was het dus geen rustig ritje meer. Ik ben in de wielen moeten blijven”, lacht de Torhoutenaar. “Jonas had de rit uitgestippeld. Eigenlijk stippelt hij altijd alles uit, zelfs als hij maar een uur gaat fietsen. Ik moet zeggen: hij had er een lastig toerke van gemaakt, met alle mogelijke hellingen in het Heuvelland. Wat Mathieu daarvan vond? (grijnst) Hij rijdt eigenlijk niet zo graag in West-Vlaanderen. Althans, dat zegt hij toch altijd. Maar ja, dat zijn jonge gasten, hé. Die dollen de hele tijd met elkaar. De West-Vlamingen hekelen de streek waar Mathieu elke dag traint: bruggen, wind, geen hoogtemeters, heel gevaarlijke stukken aan de haven van Antwerpen… Maar omgekeerd is dat ook zo. Mathieu heeft het niet zo voor die kleine boerenwegeltjes in onze provincie. Hij lacht daarmee. Het was ook wat gevaarlijk, met geregeld blinde bochten. Maar ik vind het Heuvelland de mooiste streek die er is en eigenlijk ben ik er zeker van dat Mathieu het daar ook wel mooi vindt. Dat luidop zeggen zal hij niet doen. Typisch Mathieu. Altijd lachen. Soms weet je bij hem niet wat hij nu wel of niet serieus meent.”

Vermeersch knikt. “Ricky en ik waren het unaniem met elkaar eens dat onze streek het mooist is, maar we hebben Mathieu niet kunnen overtuigen. Het was nochtans echt een heel mooi ritje, met alle kanten van de Katsberg. De Kats, dat is de berg waarover ik altijd praat. En dan zwijg ik nog over de zijkant van de Zwarteberg en de Kokereelberg. Prachtige hellinkjes. Maar Mathieu lacht er altijd mee. Hij vindt het Heuvelland een grauwe streek en zei voortdurend dat hij er niet zou willen trainen. Maar nu moest hij toch ook toegeven dat het daar heel mooi is.”

Lange rustperiode

Wat er ook de mooiste streek is om te trainen, zondag is het in Dendermonde te doen. Wout van Aert rijdt er zijn vierde cross van deze winter, nadat hij zijn vorige drie wedstrijden won en vorig jaar op Oost-Vlaamse bodem een indrukwekkend nummer opvoerde. Tom Pidcock groeit stilaan naar zijn beste vorm. En nu maakt dus ook Mathieu van der Poel zijn rentree, door een valpartij op training een week later dan voorzien. “Door corona is het sinds 1 augustus 2020 eigenlijk één heel lang seizoen geweest, terwijl er wel twee seizoenen zijn gereden”, legt Vermeersch uit. “Voor Mathieu was er nog minder rust. Dat merkte je op het einde van het seizoen. Die val in Tokio. De ontgoocheling na de Spelen. De rugproblemen. We moeten dat niet onder stoelen of banken schuiven. Maar hij en Wout en zijn toptalenten. Overal waar zij starten, doen ze mee voor winst. Dus ja, in Dendermonde zal Mathieu wel weer in orde zijn.”

Ook Vantornout twijfelt geen seconde. “Voor de cross in Boom had ik thuis al gezegd: Wout wint op één been. Dat is geen afgang, hé. Wout won met zijn 77 kg een Tourrit op de Ventoux. Niemand anders op deze aardbol kan dat. Nu is het enkel wachten op het duel tussen hem en Mathieu. Dat komt er eerstdaags aan. Als het in Dendermonde weer zo vuil ligt, zal Wout er opnieuw voordeel uit halen. Maar als het een normale cross wordt, zie ik een mooi duel. Mathieu zal zich er zeker niet bij neerleggen. Die mannen gunnen elkaar niets. En maar best ook. Het zou anders een saaie bedoening zijn.”