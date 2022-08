Marith Vanhove op EK: “Het wordt stelen met de ogen en vooral ervaring opdoen”

München is dezer dagen het decor voor heel wat Europese kampioenschappen. Ook de allerbeste baanwielrenners strijden er voor eeuwige roem. Onder hen ook Marith Vanhove uit Izegem, die er haar vuurdoop beleeft. “Ik droom van het Belgisch record.”

Van 11 augustus tot en met 16 augustus vindt het EK baanwielrennen plaats. Met Marith Vanhove en Nicky Degrendele zijn er twee West-Vlaamse rensters van de partij in München. Ook Lindsay De Vylder – die voor de liefde naar West-Vlaanderen verhuisde – ging normaal aan de start verschijnen. Maar hij kuste eind juli het asfalt in de Ronde van Wallonië. Het EK komt te vroeg voor hem.

Wereldtopper

Dat Marith Vanhove een rastalent is, bewees ze in het verleden al meermaals. De 19-jarige renster uit Izegem was bij de juniores een absolute wereldtopper en degradeerde herhaaldelijk de concurrentie. Dit jaar maakte ze haar profdebuut bij Parkhotel Valkenburg en werd ze onder meer meteen tiende op het Belgisch kampioenschap. Niet alleen op de weg blinkt ze uit, want Vanhove is eveneens ijzersterk op de piste. Bondscoach Kenny De Ketele selecteerde haar dan ook voor het Europees kampioenschap in München, dat gisteren van start ging.

“Zaterdag neem ik deel aan de achtervolging en dinsdag sta ik aan de start van de ploegkoers”, steekt Vanhove van wal. “Vorige maand was ik dan weer van de partij op het EK baanwielrennen voor beloften in Anadia (Portugal, red.) en op de achtervolging reed ik een tijd van 3’34”626. Ik hoop zaterdag daaronder te duiken, want het Belgisch record van Jolien D’hoore bedraagt 3’30”202 – ze vestigde dat record op de Olympische Spelen van Rio tijdens het omnium. Het is een doel om dat Belgisch record op mijn naam te zetten, maar ik weet niet als dat nu al haalbaar is. De 200 meter piste die we in München voor de wielen krijgen, is namelijk niet ideaal. Als het nu niet lukt, probeer ik het op het wereldkampioenschap in Parijs opnieuw. Nu zou een verbetering van mijn tijd op het EK bij de beloften al mooi zijn. De ploegkoers wordt voor Vanhove ook een mooi moment. Ze neemt het samen met Katrijn De Clercq op tegen enkele absolute toplanden. “Het wordt stelen met de ogen en vooral ervaring opdoen. We zullen ons best doen en dan zien we uiteindelijk wel waar het schip strandt. Ik durf er geen plaats op te plakken.”

Vanhove voelt zich zowel op de weg als op de piste in haar sas en vindt het dan ook moeilijk om te kiezen tussen de twee. “Ik heb geen voorkeur. Ik hou van die afwisseling en heb dat ook nodig om optimaal te kunnen presteren. Na het voorjaar op de weg vind ik het leuk om ook op de piste actief te zijn. Het vult elkaar ook perfect aan. Net als Lotte (Kopecky, red.) zal ik het waarschijnlijk blijven combineren. Ik kan er alleen maar de vruchten van plukken.”

Uitstekende prestaties

Haar eerste seizoen als belofte verloopt vlekkeloos. Vanhove neemt het bij de elites op tegen sterke rensters, maar ze staat meer dan haar vrouwtje. “Ik ben enorm tevreden. Die tiende plaats op het Belgisch kampioenschap was mooi, maar ook in andere wedstrijden heb ik mezelf al kunnen tonen. Het was natuurlijk wel wat wennen, want bij de juniores wordt er helemaal anders gekoerst. Ik wou vooral wedstrijden uitrijden, maar in de iets kleinere koersen heb ik ook al enkele keren een knappe ereplaats uit de brand gesleept.”

De Izegemse is nog altijd maar negentien en heeft vanzelfsprekend nog talrijke doelen voor ogen. “Ik hoop om op korte termijn de stap naar de WorldTour te zetten. Volgend jaar verdedig ik alleszins nog de kleuren van Parkhotel Valkenburg. Ik zit daar goed op mijn plaats. Er wordt altijd veel gelachen en er wordt geen extra druk op mijn schouders gelegd. Ik word nog niet opgesteld in de grote wedstrijden en voel me daar ook comfortabel bij. In de kleinere koersen is het net iets gemakkelijker om mooie uitslagen bij elkaar te rijden.”

“Daarnaast wil ik eveneens ooit deelnemen aan de Tour de France Femmes. Ik denk dat iedere renster daarvan droomt en zeker als je ziet hoe groot dat evenement dit jaar al was. Volgens mij zal dat alleen nog maar groeien. Hopelijk gaat mijn droom de komende jaren in vervulling.”

Het EK baanwielrennen is een groot doel van Vanhove, maar eens dat achter de rug is, heeft ze nog enkele wedstrijden met rood aangestipt op de kalender. “Konvert Koerse is een wedstrijd waar ik mijn zinnen op heb gezet en ook in de MerXem Classic wil ik meedoen voor de prijzen. Mijn laatste wegwedstrijd is Binche Chimay Binche op 4 oktober. Daarna neem ik geen rust, want tussen 12 en 16 oktober vindt het WK baanwielrennen plaats. Laat dat seizoenseinde maar komen, want ik ben er klaar voor!”