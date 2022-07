Marit wint profkoers Westrozebeke, Joseph derde

Met Arne Marit, tweedejaarsprof bij Sport Vlaanderen-Baloise, kreeg de Grote Prijs Raf Jonckheere in Westrozebeke maandag een veelbelovende winnaar. De Vlaams-Brabander genoot eind vorig jaar al World Tour-belangstelling.

“In de slotronde zag het er naar uit dat Marits ploegmakker Jens Reynders het solo zou halen”, vertelde Thomas Joseph, derde na Marit en de Nieuwzeelander Luke Mudgway. “Plots begonnen twee ploegmaats van Mudgway rond te draaien. Mijn ploegmakker Yentl Vandevelde draaide mee rond om het gaatje te dichten. Wat hen 800 meter van de streep lukte. Dan zat ik nog met een probleem. Want ik wist dat Marit heel snel is. Denk er aan dat hij eind vorig seizoen in Frankrijk een mooie wedstrijd won en enkele snelle mannen het nakijken gaf.”

Joseph doelt op Tour du Morbihan, een koers uit de Pro Series, het niveau tussen World en Europe Tour. Marit was in oktober 2021 sneller dan Bryan Coquard en Elia Viviani, twee spurters met een mooi palmares. Jason Tesson werd toen vierde. De Fransman zat maandag in Westrozebeke eveneens in de beslissende vlucht met 15, maar kwam in de finale ten val en keerde niet meer terug naar de spits.

Ideale scenario

“Volgens mij was Tesson de snelste man in de kopgroep”, aldus laureaat Arne Marit. “Ploegmaat Jens Reynders besliste om in de slotronde alles op alles te zetten. Hij zette Alex Colman en mij in een zetel. In de finale had ik Alex gevraagd Jelle Wallays in de gaten te houden. Voor hem is Westrozebeke een thuiswedstrijd, hij ging zeker nog iets proberen. Jammer voor Jens Reynders dat hij in de laatste kilometer ingerekend werd, maar voor mij was dat het ideale scenario.”

Marit maakte het keurig af, een deugddoende zege. “Want het was voor mij geen makkelijk seizoen”, zuchtte de kerel uit Galmaarden. “In het voorjaar ben ik zeven keer gevallen, ben ik telkens moeten terugkeren. Op een bepaald moment zat ik aan de grond. Deze zege, ook al is dit maar een profkermiskoers, is goed voor mijn vertrouwen.”

Zowel Marit als Joseph rijden vanavond het Natourcriterium in Roeselare.