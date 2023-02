Louis Blouwe na Ronde van Gabon: “Net als in de films”

In de openingsrit van de Ronde van Gabon kwam Louis Blouwe (23) dicht bij z’n eerste profzege. In een sprint met een elitegroep legde hij de duimen voor Geoffrey Soupe (34) van TotalEnergies.

Had Blouwe kunnen winnen? “Achteraf is dat makkelijk gezegd”, blikt de Izegemnaar van Bingoal WB terug. “De rit eindigde met een plaatselijk rondje dat we tweemaal moesten doen. Op zowat twee kilometer van de streep was er een steil kasken. Daar kwamen we met circa twintig boven. Met die twintig gingen we naar de streep. Geen enkele ploeg kon de groep op het lint trekken. Dus was het een chaotische sprint. Toen Soupe aanging, zat ik wat ingesloten. Hij had al snel een paar lengten. Dat ik niet won, was een ontgoocheling.”

Een nieuwe kans op winst kwam er niet. “In de vijfde etappe werd ik vijfde: na twee ontsnapte renners mocht ik om de derde plaats sprinten, wat altijd anders is dan strijden om winst.”

Soupe werd ook eindwinnaar. Blouwe eindigde dertiende, op 1’59 van de Fransman. “Voor de zesde en voorlaatste rit stond ik vijfde”, gaat de tweedejaarsprof verder. “Bij het begin reden onverwacht enkele ploegen weg. Mannen van TotalEnergies, van Burgos, maar ook twee ploegmaats – mijn Estse ploeggenoot Lauk won. Lennert Teugels en ik verspeelden in die rit ons goed klassement.”

In de laadruimte

“Koersen in Afrika is een hele ervaring. Soms had ik last van de warmte – het was af en toe veertig graden. Vorige week zag ik met mijn eigen ogen hoe die mensen in hutten leven. Hotels zijn niet zoals bij ons. Op een dag kwam ik om twintig voor acht aan het ontbijtbuffet, maar ik was al te laat. Transfers deden we soms met militaire vliegtuigen. Dan moesten we met drie ploegen de laadruimte in. Net als in films.” (HF)