Loïc Segaert vervoegt broer Alec bij Lotto

Lotto Dstny, vanaf 1 januari 2023 de nieuwe naam van het huidige Lotto-Soudal, heeft vier nieuwe mensen aan de omkadering toegevoegd. Daarbij ook een West-Vlaming, Loïc Segaert (23) uit Otegem, die op die manier zijn broer en vicebeloftewereldkampioen tijdrijden Alec vervoegt. “Ik zal me vooral op de beloften en tijdrijders richten”, aldus Loïc.

Loïc Segaert zal samen met Jeroen Dingemans, Sander Cordeel en Britt Lambrecht de performancestaff van Lotto Dstny versterken. Tot nu toe gaven Nikolas Maes en Maxime Monfort leiding aan dat onderdeel van het WorldTourteam.

Het voorbije jaar was Segaert al aan de slag als trainer bij Sport Vlaanderen-Baloise, waar hij Ward Vanhoof, Gilles De Wilde, Aaron Van Poucke en Alex Colman begeleidde. Sinds 2018 begeleidt hij ook al zijn vijf jaar jongere broer Alec, die intussen al twee keer goud veroverde op een Europees kampioenschap tijdrijden en eerder deze week ook goed was voor zilver op het WK tijdrijden voor beloften. Alec maakt sinds dit jaar deel uit van het opleidingsteam van Lotto-Soudal en verlengde enkele weken geleden zijn contract. In de zomer van 2024 maakt Alec de overstap naar de profploeg. De samenwerking met zijn broer zal in de toekomst dus alleen maar nog nauwer worden.

Loïc Segaert: “Tijdens mijn studie lichamelijke opvoeding heb ik lessen coaching gevolgd. Geleidelijk aan ging het niveau van Alec naar boven en ben ik met hem meegegroeid. Zo ben ik dit jaar uiteindelijk bij Sport Vlaanderen-Baloise terechtgekomen en krijg ik nu de kans om bij een WorldTourteam mijn ding te doen. Ik kijk er nu al naar uit.”