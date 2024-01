Lendelede krijgt met Grote Prijs MHD-Filou na 57 jaar weer een profkoers en Alec Segaert zal er zeker van de partij zijn

Precies in het jaar dat de Koninklijke Veloclub Lendelede Sport honderd kaarsjes mag uitblazen krijgt de gemeente opnieuw een eigen wielerwedstrijd voor profrenners. De vereniging slaat daarvoor de handen in elkaar met de supportersclub van Alec Segaert, die er geboren en getogen is. Hij staat op 1 april – daags na de Ronde – alvast aan de start.

Met voormalig (baan)wielrenner Ronny Vanmarcke en gewezen wielerploegleider Rudy Bruneel als inwoner kan Lendelede al een mooi stukje wielergeschiedenis voorleggen. Daar zijn de voorbije jaren al enkele mooie hoofdstukken aan toegevoegd door profrenner Alec Segaert (Lotto-Dstny), die al een mooi palmares bijeen fietste en van wie we zeker nog het laatste niet gezien hebben. Vast staat dat die wielerhistoriek al in 1924 vaste vorm kreeg met de oprichting van Veloclub Lendelede Sport. “Door de jaren heen zijn we ons altijd blijven inzetten voor de jeugd en op vandaag organiseren we tijdens het kermisweekend, dit jaar op 27 augustus, en in de herfst, dit keer op 6 oktober, een wedstrijd voor nieuwelingen (U17)”, vertelt bestuurslid Jaak Vermandere. “Het is al van 1946 dat de eerste beroepsrennerswedstrijd in Lendelede plaats vond en die hield toen vier edities stand. Zeker tot 1967 is er nog een wedstrijd voor profs georganiseerd, maar daarna niets meer.”

100-jarig bestaan

Net nu Veloclub Sport in 2024 zijn honderdjarig bestaan mag vieren wordt die oude traditie na 57 jaar terug opgepikt. “Een maand geleden kwamen we met drie partijen op het idee om dat vorm te doen krijgen”, vertellen Frank Bruyneel en Frank Segaert, die in 2022 de supportersclub van Alec hebben opgericht. We werken daarvoor samen met Veloclub en kunnen rekenen op de steun van lokale ondernemers Dieter Holvoet van schrijnwerkbedrijf MHD, Xavier Vanhonsebrouck van de gelijknamige brouwerij en Nik Messely van de Argenta-bank om de eerste Grote Prijs MHD-Filou boven de doopvont te houden.”

Die zal – geen aprilgrap – op maandag 1 april plaatsvinden. “Dat is dit jaar op paasmaandag en de dag na de Ronde van Vlaanderen”, verduidelijkt Frank. “Het gaat om een koers voor elite en U23 en de intentie is om veel renners de UCI World-, Pro- en Continentale teams aan de start te krijgen, net als van de Belgische clubploegen. We geven geen startgeld, dus de allergrootste namen gaan we hier niet krijgen, maar veel ploegen zijn op dat moment al in de Vlaamse Ardennen of logeren in de buurt voor het wielervoorjaar. Mogelijk zien renners die in de Ronde niet aan de start komen dit als een goede oefening. Wie zeker al van de partij zal zijn is Alec Segaert zelf. Een eerste profkoers in eigen gemeente na al die jaren, dat wil hij niet missen.”

Parcours

“De start van de koers wordt die dag om 14 uur in de Heulsestraat gegeven. De renners rijden zeventien plaatselijke rondes en malen in totaal 171,7 kilometers af. Het gaat richting Dorpsplein, Izegemstraat en Oudstrijderslaan om dan landelijk via onder andere de Beiaard-, Roterij- en Sneppestraat een mooie lus rond Lendelede te rijden”, klinkt het. “De aankomst is in de Heulsestraat ter hoogte van de Site Stevan voorzien. De Koninklijke Veloclub staat in voor het sportieve luik, de supporsclub voor een gratis koersdorp op de site Stevan en op dezelfde locatie zorgen de lokale ondernemers voor een nog uit te werken VIP-formule met lunch. De bedoeling is ook om die ochtend een toertocht voor wielerliefhebbers te organiseren. Details volgen nog.”

Om al wat in de sfeer te raken organiseert de supportersclub van Alec op donderdag 29 februari ‘Vooruit kijken’, een boeiende vooruitblik op het wielervoorjaar. Dat doen ze met de mensen van de populaire wielerpodcast De Koffiestop. Praatgasten die avond zijn ploegleider Dirk Demol, Alec Segaert en zijn broer/coach Loïc. Kaarten kosten 10 euro, inclusief een glas gratis Filou/Rouge of Rubus.