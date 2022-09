Lampaert niet opgewassen tegen Noorse Foss in WK-tijdrit, Evenepoel pakt brons

Yves Lampaert heeft zondag op het WK wielrennen in het Australische Wollongong een negende plaats behaald in de tijdrit. De hardrijder uit Ingelmunster was 1:10 trager dan de Noorse winnaar Tobias Foss. Remco Evenepoel pakte nog brons.

Lampaert begon goed aan zijn tijdrit en nam bij het tweede tussenpunt de beste tussentijd. Die lijn zette de renner van Quick-Step door naar het einde en zette bij zijn aankomst de beste tijd neer. Lang kon Lampaert niet genieten, want nauwelijks een paar minuten later verbeterde de Zwitser Bissegger de tijd van Lampaert alweer met 22 seconden. Uiteindelijk zouden nog vier renners onder die tijd duiken, waaronder Remco Evenepoel.

De renner uit Schepdaal legde de 34,2 km af in 40:12. Daarmee was de winnaar van de Ronde van Spanje negen seconden trager dan Foss. De 25-jarige Noor haalde het in 40:03 (gem. 51,24 km/u) voor de Zwitser Stefan Küng, tweede op drie seconden.

De 25-jarige Foss, tweevoudig Noors kampioen tijdrijden en lid van Jumbo-Visma, volgt op de erelijst de Italiaan Filippo Ganna op. De tweevoudige titelverdediger en topfavoriet ontgoochelde en moest tevreden zijn met de zevende plaats op 55 seconden.