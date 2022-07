Lampaert neemt afscheid van gele trui

“Het was een chaotisch dag, maar ik ben gelukkig dat ik één dag in mijn leven die gele trui heb mogen dragen. Dat ga ik nooit vergeten”, reageerde Yves Lampaert zaterdag na de tweede etappe in de Tour.

“Ik heb niet al te veel kunnen genieten van die gele trui vandaag. Het was heel nerveus koersen, over smalle wegen, draaien en keren, en door al het volk was het allemaal nog smaller op de baan”, legde de renner van Quick-Step Alpha Vinyl uit. “Het was heel chaotisch, het is niet omdat je de gele trui draagt dat ze je gemakkelijker door laten in het peloton, je moet er nog altijd voor knokken. Maar goed, waaiers werden niet gevormd onderweg, maar toen we op de brug kwamen viel er iemand van EF Pro Cycling voor mij. Hoe komt dat? Tja, de wind stond nochtans niet goed, maar in de oortjes wordt dan toch geroepen en gaat iedereen nerveus koersen en wordt er gevallen. Ik had geen schijn van kans om hem te ontwijken, maar gelukkig val ik zonder al te veel erg, ik doe een mooie judo-rol (lacht) en dus zie je wat bloed, maar geen zware blessures.”

“Ik kon vrij snel terugkeren en wat recupereren en mijn ding doen in de sprinttrein. Daar ben ik heel tevreden over. Ik zat zoals gepland perfect in positie in de laatste bocht en het was echt een goede sprint”, ging Lampaert verder. “Ik keek achter me waar Fabio Jakobsen zat, hij zat in vijfde of zesde. Daarna hebben we doorgetrokken tot op 450 meter van de streep. Fabio wint, perfect. Ik verlies mijn trui, maar goed, we pakken twee op twee. En die trui gaat naar een landgenoot. Ik ben blij ook voor Wout. Ik ben gelukkig dat ik toch één keer in mijn leven de gele trui een dag heb mogen dragen.”

“Ik heb onderweg ook heel wat felicitaties gekregen, van heel veel collega’s”, vervolgde de West-Vlaming. “Iedereen was precies heel blij voor mij. Dat doet me wel deugd. Dat iedereen ‘content’ is voor mij, het is een blijk van appreciatie in het peloton. Omgekeerd gun ik ook iedereen zijn overwinning. Een koers liegt zelden of nooit, als iemand wint moet je tevreden zijn voor die persoon. Zo zit ik ook in elkaar.”

“Veel genieten was er dus niet bij, ik zal het maar beseffen na de Tour. Ik ben blij dat ik het eens heb meegemaakt, maar al die pers en aandacht dat hoeft voor mij niet alle dagen”, besloot de winnaar van de openingstijdrit in Kopenhagen. (Belga)