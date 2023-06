Lampaert laat Ingelmunster uit de bol gaan tijdens BK wielrennen: “Deed dit voor mijn fantastische supporters”

Yves Lampaert bezorgde zijn fans zondag op het BK een memorabele dag. Hij reed met Wout van Aert een tijdlang aan de leiding en zorgde voor magische taferelen in de buurt van zijn supporterscafé in Ingelmunster. Daar hadden ze zelfs een reus gemaakt van de geletruidrager van Kopenhagen. Lampaert zou uiteindelijk 51e worden in Izegem, maar deelt wel mee in de feestvreugde met zijn teamgenoot Remco Evenepoel.

“Ik zag Remco na zijn overwinning staan en ben direct naar hem toegereden. Als wereldkampioen ook het Belgisch kampioenschap winnen, dat is toch uniek? Bovendien was dit een loodzware koers met die hitte. Enkel kampioenen komen dan naar boven en Evenepoel is dus een echte kampioen”, meldde Yves Lampaert.

Tactisch plan

Maakte dit alles deel uit van een tactisch plan bij Soudal Quick-Step? Yves Lampaert mee in een vlucht steken om dan Remco Evenepoel nog uit te spelen in een aanval, of Tim Merlier in de sprint?

“Het was de bedoeling dat we de koers helemaal gingen laten ontploffen op de Kemmelberg. Dat lukte maar deels. Ik had graag wat meer mannetjes meegehad in de groep. Dat was dus niet het geval. Achter onze groep gingen mijn ploegmakkers in het peloton aan de slag. Ik kon mij zo sparen, want er zaten wel drie Jumbo’s bij mij. Samen met Wout van Aert ben ik dan gaan aanvallen.”

Yves Lampaert was tevreden. © TOM GOYVAERTS BELGA

“Wij hebben het er vooral over gehad dat we over onze limiet zaten. Wij gingen all-in en probeerden vol door te gaan. Achter mij zat de ploeg in een zetel. De hitte maakte het lastig en was onze grootste tegenstander. Soms reed je echt tegen een muur.”

“Het was wel een fantastisch gevoel, zo hevig aangemoedigd worden door je fans. Ik deed dit voor mijn supporters. Ik ben alvast blij dat de trui ook binnen de ploeg blijft.”