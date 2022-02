Kuurne volledig klaar voor wielerhoogdag

Nadat KBK Cyclo zaterdag een groot succes is geworden, is Kuurne helemaal klaar voor zijn wielerhoogdag van het jaar: Kuurne-Brussel-Kuurne. Er werd met man en macht gewerkt om de start- en aankomstzone volledig in gereedheid te brengen omdat er opnieuw toeschouwers aanwezig mogen zijn.

Met maar liefst 4 nieuwe hellingen werd het parcours van Kuurne-Brussel-Kuurne in 2022 eveneens grotendeels herschreven. De passage doorheen het Henegouwse Pays-des-Collines werd flink uitgebreid en zorgt ervoor dat de koers een eigen karakter met zowel een Vlaams als een Waals gedeelte krijgt.

Langs Vlaamse kant werd de Oude Kwaremont geschrapt, maar dat maakt de wedstrijd er niet noodzakelijk lichter op, gezien in Henegouwen een behoorlijk pittig drieluik op het programma van de renners staat. Met Hameau des Papins, Le Bourliquet en de Mont Saint-Laurent ligt mogelijks een vroegtijdige schifting op de loer.

Tijdens de finale maken dan weer de Kruisberg, de Hotond, de Côte du Trieu en de Kluisberg hun opwachting waarna de renners via het heuvelachtige Sint-Denijs en Bellegem richting finish vlammen. Naast de Waalse toevoegingen zijn ook de Kattenberg en Berg Ten Houte nieuwkomers in Kuurne-Brussel-Kuurne.

© BRU

Met start en aankomst in de Brugsesteenweg krijgen de renners een parcours van 195 kilometers voorgeschoteld. Ook het aantal plaatselijke ronden wordt beperkt tot één. Wie Mads Petersen opvolgt als winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne weten we omstreeks 16.50 uur.

Vanaf 10.40 uur gaat de ploegenvoorstelling door op het Parkwijkplein gelegen naast de Sint-Pieterskerk.

(BRU)