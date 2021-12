Kuurne Brussel Kuurne zonder viptenten

De Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne openen in 2022 zoals gebruikelijk het Belgische wielerseizoen op de weg. De wedstrijden vinden respectievelijk plaats op zaterdag 26 en zondag 27 februari. Beide organisaties nemen na de nieuwe strengere coronamaatregelen alvast de vlucht vooruit en organiseren hun koersen zonder viptenten en vipdorpen aan de start- en aankomstzone.

“Wij gaan het voor het tweede jaar op rij moeten doen zonder inkomsten van de vips aan onze start- en finishlocatie in Kuurne. Dit jaar was dat voor het eerst. We werden hiertoe gedwongen door de coronamaatregelen van de overheid omdat we mochten organiseren maar wel zonder publiek. Ook voor onze 74e editie tasten we nog in duister wat allemaal mag en kan eind februari 2022, wanneer de koers plaatsvindt. Daarom dat we geen enkel risico nemen en al overgingen tot deze maatregel”, stelt voorzitter Geert Penez van het organiserende comité.

Geen vips, wel taart

De organisatie houdt in Kuurne-Brussel-Kuurne wel een plan B achter de hand. “Wij volgen de beslissingen van het overlegcomité op de voet. Gaat men over tot verstrengingen en moeten we organiseren zonder publiek, zoals dat nu het geval is in het voetbal of de cross, dan is dat zo. Zijn er versoepelingen, dan kunnen we eventueel nog overgaan tot het installeren van enkele locaties waar we vips kunnen ontvangen. Maar dan moeten wij wel het wettelijk kader kennen in welke omstandigheden alles mag plaatsvinden”, vervolgt Penez. “Mocht er ook in 2022 geen publiek aanwezig zijn, kan ik nu al melden dat onze plaatselijke bakkers er opnieuw zullen voor zorgen dat er toch wat extra KBK-sfeer in de huiskamer zal zijn dankzij de KBK-taart!” Afgelopen weekend kwamen de organisatoren van Omloop Het Nieuwsblad nog met het nieuws dat er geen viptenten komen door de onzekere coronasituatie tijdens hun wedstrijd.

Terug naar roots

Aanvankelijk werd nog gedacht een lunch te kunnen organiseren, maar ook deze plannen werden ondertussen reeds opgeborgen, aldus Geo De Cleer van het Omloop Finish Team. “De knoop doorhakken of er al dan niet viptenten kwamen tijdens de wielerwedstrijd Kuurne – Brussel – Kuurne hoefde bij ons niet, gezien we vorig jaar al hadden beslist dat deze er niet kwamen”, gaat Geert Penez verder. “We wilden terug naar onze roots, waarbij er een vipevent was voorzien op domein Maelstede. Uiteraard zal dit plaatsvinden volgens de geldende regelgeving van dat moment en als het wettelijk kader het toelaat. Onze coronamanager volgt alvast daarbij alles op de voet op.” (belga/BRU)