Kortrijkse keukentruck Cotton Kitchen schotelt Evenepoel en co dagelijks maaltijden voor

Het nieuwe wielerseizoen is ook officieel voor de ploeg van Cotton Kitchen uit Kortrijk van start gegaan. Het kookteam van chef Thijs Gelaude wordt de officiële foodpartner van Soudal Quick-Step en volgt het team dit seizoen 150 wedstrijddagen met een compleet ingerichte keukentruck. “Elke dag willen we de renners van Soudal Quick-Step nog dat paar procentjes beter maken door hen met top kwalitatieve, goed uitgebalanceerde voeding topfit aan de start te brengen.” Twee koks zijn intussen in de Votla a Catalunya. Twee anderen vertrekken straks naar het Baskenland. “Een uitgeputte renner toch smaakvol en gezond laten eten, is best wel een uitdaging,” zegt Thijs Gelaude.

“Foodie & Vélochef”, staat te lezen op het Instagram-account van kok Thijs Gelaude. De Zwevezelenaar runt samen met zijn vrouw Chaëlle Danneels al jaren zijn eigen succesvolle bedrijven Cachette Catering & lunchbar Cotton Kitchen in Kortrijk. Hij leerde het vak aan het fornuis bij de grootste chefs in sterrenzaken zoals Bartholomeus, ’t Zilte en Hertog Jan. Vanaf zondag zijn de tafelgasten geen verfijnde Bourgondiërs, maar een team van 6 tot 8 renners van topwielerteam Soudal Quick-Step.

“Eigenlijk koken we met een aantal leden van ons team al drie seizoenen voor de Quick Step-wielerploeg op freelance basis. Blijkbaar tot grote tevredenheid. Met Cotton Kitchen krijgen we nu de kans om een vol seizoen de vaste foodpartner te worden van de ploeg. Daar zijn we enorm dankbaar voor.”

Wetenschappelijk, kwalitatief en creatief koken voor topsporters

Voorlopig staan 150 koersdagen ingevuld op de kalender van het Cotton Kitchen. Van Parijs- Nice, over de Ronde van het Baskenland, de voorjaarsklassiekers en de Tour tot de Ronde van Lombardije in het najaar. Bij elke wedstrijd staan zij in voor het klaarmaken van het ontbijt, eventueel een lunch en afternoon snacks, recovery shakes en het diner van de renners. Geen eenvoudige opdracht om verschillende redenen.

“Door de enorme wetenschappelijke evolutie in de sport is voeding al langer een specialisatie geworden. In samenspraak met drie voedingsdeskundigen stellen we per renner en per type wedstrijd een specifiek voedingsprogramma samen. Vaak met afgewogen porties. Wij bepalen de gerechten samen, bestellen op locatie de ingrediënten en zorgen ervoor dat het op een leuke, huiselijke manier aan de renners wordt geserveerd.”

Vooral dat laatste vraagt enorm veel creativiteit van de chefs. “Voor een renner is een maaltijd ’s avonds vaak een noodzakelijk kwaad. Wie uitgeput is, heeft niet altijd veel zin om te eten. Op de bus is al een recuperatiemaaltijd voorzien, maar ‘s avonds schuiven ze soms laat aan tafel. Na de aankomst volgen misschien nog een podiumceremonie, interviews, dopingcontrole, verplaatsing en uiteindelijk een massage en daarna is de ‘goesting’ vaak over. Daarom proberen we met fijne, kleurrijke presentaties en smaakvolle ingrediënten hen toch enthousiast te maken voor het diner. Daar steken we echt veel werk en tijd in. ”

Ook de chefs gaan à bloc

Voor dit wielerseizoen huurde de ploeg een compleet ingerichte foodtruck in Denemarken. Alles is voorzien: een op-en-top ingerichte keuken met perfecte koeling, vriesruimte, oven en kookbekkens. Met deze foodtruck trekt Cotton Kitchen door Europa, van hotel naar hotel, terwijl andere teams ervoor kiezen om de keuken van het hotel te gebruiken. “Dat doen wij soms ook nog, maar logistiek is dat vaak een probleem. De plaatselijke chef heeft niet altijd graag ‘indringers’. Bovendien kunnen teams niet altijd hun hotel kiezen en soms krijg je een hotel toegewezen waarin de hygiëne of werkruimte niet altijd ideaal is om te koken voor topatleten. Met een eigen foodtruck hebben we alles altijd onder controle. Het is praktisch, hygiënisch en we kunnen de kwaliteit verzekeren. We koken én serveren vanuit onze truck,” zegt Gelaude.

De opdracht is voor Cotton Kitchen ook logistiek een geweldige uitdaging. “In rittenwedstrijden zitten we elke dag in een ander hotel. Je begint ’s morgens al om 6u. Ontbijt klaarmaken en serveren, brood bakken, pannenkoeken, havermoutpap, fruitsalade, energierijke taartjes voor onderweg, recuperatievoeding voor na de wedstrijd, … . Om 9u ontbijten de renners. Pas daarna kunnen wij afwassen, opruimen en vertrekken. Vaak doe je dan 400km met de vrachtwagen naar het volgende hotel en beginnen we daar met alle voorbereidingen voor ’s avonds. Je weet nooit waar je precies terecht komt en of de bestelde kwalitatieve producten voldoende aanwezig zullen zijn. Het gebeurt dat we dan nog snel zelf op zoek moeten. We willen altijd van alles het beste hebben en daar slagen we ook in. Een dag eindigt vaak pas om middernacht.”

Kok uit een wielerfamilie

Het mag duidelijks zijn dat ook de chef en sous-chef in topvorm aan de start moeten verschijnen. “Ook wij gaan elke dag à bloc voor de renners van Soudal Quick-Step. Wij zijn onderdeel van de Wolfpack en we werken graag samen om het beste te bereiken. We krijgen enorm veel waardering van de renners zelf, van de entourage en dat schept een vertrouwensband.”

Voor de komende koersmaanden werkt Cotton Kitchen met een team van 10 chefs, sous-chefs die elkaar aflossen. Thijs Gelaude vliegt zijn teams altijd achterna om ter plaatse een grondige kwaliteitscontrole uit te voeren. “Ik heb zelf nog gekoerst en kom uit een familie van wielrenners. Mijn neef was prof (Stijn Neyrinck) en hij is dan weer een neef van Yves Lampaert. Dus ik ken de koerswereld en weet wat belangrijk is. Daarom zet ik er ook hard op in. Voor volgend seizoen wil ik graag een eigen foodtruck aankopen en inrichten om nog efficiënter te kunnen werken. Momenteel zoek ik daarvoor nog een aantal partners.”

“We zijn ambitieus, streven naar perfectie… daarom misschien ook dat we ‘a perfect match’ hebben met het team vol (wereld)kampioenen.”