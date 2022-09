Koolskamp Koers wordt het wereldkampioenschap van de spurters

Op vrijdag 16 september wordt Koolskamp Koers gereden. Daarbij wordt een opvolger gezocht voor Jasper Philipsen die zich in 2021 tot kampioen van Vlaanderen kroonde.

Terwijl de wereldtoppers zich in Australië opmaken voor de strijd om de regenboogtrui wordt stilaan duidelijk dat de strijd om de leeuwentrui het wereldkampioenschap van de spurters zal worden. Belgisch kampioen Tim Merlier is de recentste aanwinst op de deelnemerslijst.

Hij komt in Koolskamp aan de start naast heel wat deelnemers die snel zijn aan de aankomstlij. Zo bevestigde men de deelname van Fabio Jakobsen, Caleb Ewan, Marco Haller, John Degenkolb, Dylan Groenwegen, Edward Theuns…

Of gooit de lokale Emiel Vermeulen roet in het eten? Emiel Vermeulen is in zijn eigen Koolskamp een vaste waarde in de top 10 bij het kampioenschap. Hij heeft er reeds een vierde, zevenste en achtste plek gereden.