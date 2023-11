Koninginnenrit van Renewi Tour vertrekt vanuit Menen

De Renewi Tour, de enige UCI WorldTour-rittenkoers in België en Nederland, verwelkomt volgend jaar voor het eerst Menen als gaststad. Op zondag 1 september is Menen de startplaats van de koninginnenrit, die traditioneel eindigt op de Vesten in Geraardsbergen. Dat bevestigt organisator Golazo woensdag.

Het startschot van de slotetappe zal weerklinken vanop de markt van het West-Vlaamse Menen. De renners zullen eerst een lokale ronde in het centrum van Menen en langs deelgemeenten Rekkem en Lauwe afleggen, alvorens koers te zetten richting Henegouwen. In het Pays des Collines kunnen stevige kuitenbijters zoals de Hameau des Papins en de Bourliquet voor een eerste schifting zorgen. Vervolgens gaat het naar Geraardsbergen. In de Oost-Vlaamse wielerstad wacht het peloton de traditionele lokale ronde over de Denderoordstraat, Onkerzele Berg, Bosberg, Muur van Geraardsbergen en Vesten.

“De Renewi Tour is verheugd met het partnership met de Stad Menen”, zegt Christophe Impens van organisator Golazo. “De passages door het centrum van Menen, Lauwe en Rekkem zullen een waar feest worden. Bij het verlaten van Menen trekken we dwars door het mooie, maar zware Pays des Collines, waar we de vele steile hellingen gaan opzoeken. Om vervolgens een spetterende finale in te duiken in en rond Geraardsbergen. De aankomst op de Vesten is inmiddels een klassieker op de UCI WorldTour-kalender.”

De Renewi Tour 2024 start op woensdag 28 augustus en eindigt op zondag 1 september. Het volledige rittenschema met alle start- en aankomstplaatsen zal later bekendgemaakt worden. Dit jaar ging de eindzege voor de derde keer naar Tim Wellens.