Koninginnenrit Renewi Tour 2024 start in Menen: “Willen hier elk jaar groot sportevenement”

De Renewi Tour, de enige UCI WorldTour-rittenkoers in België en Nederland, verwelkomt volgend jaar voor het eerst Menen als gaststad. De West-Vlaamse stad is op zondag 1 september 2024 de startplaats van de koninginnenrit van waaruit er eerst een lokale ronde in Groot-Menen wordt gereden. Daarna trekt het peloton via het Pays des Collines naar Geraardsbergen.

Het startschot van de koninginnenrit, tevens de slotrit van de Renewi Tour 2024, wordt gegeven op de Grote Markt van Menen. De renners zullen eerst een lokale ronde in het centrum van Menen en langs deelgemeenten Rekkem en Lauwe afleggen, alvorens koers te zetten richting Henegouwen. In het Pays des Collines komen er al een paar stevige kuitenbijters aan. Vervolgens gaat het naar Geraardsbergen. In de Oost-Vlaamse wielerstad wacht het peloton de traditionele lokale ronde.

Dario Ducastel

“De Renewi Tour is verheugd met de samenwerking met de Stad Menen”, zegt Christophe Impens van organisator Golazo. “De passages door het centrum van Menen, Lauwe en Rekkem zullen een waar feest worden.” Burgemeester van Menen Eddy Lust (Open VLD) voegt daaraan toe: “De voorbije jaren haalden wij iedere zomer een topsportevenement naar onze stad Menen. Dit jaar was dit het Europees kampioenschap triatlon. De organisatie achter dit event besloot om na vier meer dan geslaagde edities te stoppen op een sportief hoogtepunt.”

Via de Meense koersenthousiasteling Dario Ducastel kwam het stadsbestuur zo in contact met organisator Golazo: “We vonden een waardig alternatief voor de triatlon in de vorm van de start van de koninginnenrit van de Renewi Tour. Zo zijn we meteen gaststad voor de slotrit Menen-Geraardsbergen van deze UCI WorldTour-wielerwedstrijd, trouwens de enige WorldTour rittenwedstrijd voor mannen in België en Nederland.”

Uniek voor Menen

Schepen van Sport Kasper Vandecasteele (Vooruit) vult aan: “Op zondag 1 september zal het in Menen over de koppen lopen zijn in de startzone op en rond de Grote Markt. Weet dat alle WorldTour-teams hier sowieso aan de start zullen staan met hun beste renners. Dat is uniek voor onze stad. Maar ook onze deelgemeenten kunnen mee van dit event smullen: na de start kort voor de middag rijdt het peloton namelijk een lokale ronde dwars doorheen de dorpskernen van Lauwe en Rekkem, mét zelfs een bonificatiesprint onderweg.”

De Wieltjesstad voorzag hiervoor een extra budget, dat vooraf niet voorzien was. “Budgettair klopte het plaatje gewoon”, zegt Lust. “Voor de lokale economie en horeca in Groot-Menen is dit evenement ook prachtig,” springt Vandecasteele bij. “Menen ademt sport”, gaat de burgervader verder. “Denk dan aan voetbal, volleybal, maar ook aan de koers. We hebben een rijk wielerverleden en willen daar met de dienst erfgoed iets mee doen. Nu hebben we hier al een tiental koersen op een jaar, verspreid over de deelgemeenten. Er zijn ook bekende Meense coureurs zoals Félicien Vervaecke (†1986), om er een te noemen, die het bergklassement won in de Tour de France van 1935.”

Lampaert en Van Aert

De Renewi Tour 2024 start op woensdag 28 augustus en eindigt op zondag 1 september. Het volledige rittenschema met alle start- en aankomstplaatsen zal later bekendgemaakt worden. In die periode loopt de laatste week van de Ronde van Spanje, dus zo zullen er een paar kleppers door de planning alleszins niet afzakken naar Menen. Er is wel de mogelijkheid dat een paar andere tenoren de rittenkoers zullen beschouwen als een goede voorbereiding op het WK wielrennen dat in 2024 loopt van 21 september tot 29 september.

“Ik wil Yves Lampaert de koninginnenrit zien winnen” -burgemeester Eddy Lust

“Ik ben een koersliefhebber pur sang”, verklaart Eddy Lust z’n liefde voor de sport. “Als ik één renner moet uitkiezen die ik zeker op de Grote Markt wil zien staan op 1 september, dan is het toch wel Yves Lampaert. Hij is een goede coureur en ook een trotse West-Vlaming. Ik wil hem de koninginnenrit zien winnen!” Kasper Vandecasteele noemt een andere renner als z’n favoriete potentiële deelnemer: “Voor mij zou het ideaal zijn als Wout Van Aert meedoet. Hij is polyvalent en kan winnen. Dat weten we allemaal. Het moet dan natuurlijk wel passen in z’n programma.”

Zit er na deze editie dan nog een toekomst in voor Menen als organisator van een rittenkoers? “Als het binnen de mogelijkheden blijft, dan staan we zeker open voor een verderzetting”, zegt Lust daarop. Nog even wachten tot volgend jaar dus.