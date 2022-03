Koersdirecteur van Dwars door Vlaanderen: “Tot mijn 70ste hoop ik te kunnen doorgaan”

Met tweevoudig Tour-winnaar Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel heeft de wielerklassieker Dwars door Vlaanderen twee van de grootste toppers uit het peloton aan de start. Koersdirecteur Guy Delesie (65) is dan ook een tevreden man, temeer omdat er eindelijk ook weer toeschouwers langs de weg zullen staan. “Ik kijk er naar uit”, zegt hij.

Guy Delesie een sleutelfiguur noemen bij Waregem Vooruit, de organisatie achter Dwars door Vlaanderen, is te zacht uitgedrukt. Hij is niet alleen secretaris van de vereniging, maar tekent ook het parcours uit en leidt als koersdirecteur de wedstrijd in goede banen. We krijgen drie kwartier. Delesie heeft het druk in aanloop naar de wedstrijd, maar in dit geval wil hij op tijd zijn om op zijn kleinkind te passen.

Woensdag is er een nieuwe editie van Dwars door Vlaanderen met aankomst in Waregem. Zijn er veel veranderingen in het parcours?

“Ik heb in elk geval een belangrijke wijziging moeten doorvoeren in Kluisbergen omdat er behoorlijk wat straatmeubilair en wegversmallingen zijn bijgekomen. We hebben de gemeente uit het parcours moeten halen zodat de renners nu via Oudenaarde in veiliger omstandigheden kunnen verder fietsen. We kunnen het ons niet veroorloven dat we favorieten buitenspel zetten door een valpartij, vier dagen voor de Ronde van Vlaanderen.”

Ben je nerveus als koersdirecteur nu er voor het eerst in drie jaar opnieuw volk langs de weg zal staan?

“In mijn functie moet je ten allen tijde kalm kunnen blijven. Dat is het minste wat je mag verwachten van een koersdirecteur.”

De jongste jaren hoor je steeds vaker hoe moeilijk het is om seingevers te vinden. Is dat ook zo bij jullie?

“Het is er inderdaad niet gemakkelijker op geworden want wij hebben veel helpende handen nodig. Naast een achthonderdtal seingevers die de veiligheid mee helpen garanderen, hebben ook nog enkele honderden vrijwilligers een taak te vervullen. Maar ook dit jaar beschikken we over voldoende mensen. De organisatie daarvan gebeurt inmiddels ook anders dan vroeger. Nu kunnen we een beroep doen op verenigingen die semi-professioneel georganiseerd zijn. Zij zorgen dan voor tientallen of zonodig een honderdtal vrijwilligers.”

In 2024 loopt het contract ten einde met Waregem, jullie belangrijkste partner. Is daar al over gesproken met het stadsbestuur?

“Daar is nog tijd voor maar ik denk niet dat het stadsbestuur Dwars door Vlaanderen zal laten schieten. De burgemeester en zijn schepenen afficheren Waregem graag als een sportstad en een WorldTour wedstrijd zorgt voor veel publiciteit. Ook al moet de stad behoorlijk wat geld op tafel leggen om de aankomstplaats te kunnen behouden.”

Je bent 65 geworden. Hoelang wil je nog doorgaan als draaischijf van een van de topkoersen in ons land?

“Als ik gezond blijf, hoop ik nog tot mijn 70ste te kunnen verder doen als koersdirecteur. Nadien wil ik als secretaris nog een rol blijven spelen. Er komt zeker de laatste twee maanden voor de koers veel werk bij kijken. Daarom zijn we nu ook met de verjonging bezig en ben ik inmiddels enkele jonge krachten aan het opleiden die het over vijf jaar moeten kunnen overnemen.”

Je hebt zelf ooit nog gekoerst tot en met de Beloften. Ben je nog altijd een gedreven wielertoerist die de anderen te snel af wil zijn?

“Tot voor een aantal jaren was dat zo, maar ik ben er op aanraden van mijn vrouw mee gestopt na een valpartij. Ik hield er een gebroken schouder, een bekkenbreuk en een hersentrauma aan over met een revalidatie van enkele maanden tot gevolg. Nu maak ik nog altijd fietstochten van 40 tot 60 kilometer maar aan een rustiger tempo en alleen in de zomer. Mijn vrouw rijdt zelfs mee, al was haar voorwaarde daarbij wel dat we dan telkens ook een terrasje zouden doen (lacht). Overigens fiets ik nooit in de laatste maanden voor Dwars door Vlaanderen. Ik mag er niet aan denken dat ik ten val zou komen en op die manier weken of maanden buiten strijd zou zijn.”

Over cafés met een leuk terras gesproken. Noem er eens één dat zich op het parcours bevindt?

“Op die vraag zal ik maar best niet antwoorden. Ik wil niet dat de café-uitbater van die horecazaak daar plots overspoeld wordt met toeristen uit de streek rond Waregem. Ik kan wel verklappen dat die in de Vlaamse Ardennen te vinden is. Al zal dat wellicht geen verrassing zijn.”

Ik moet het tot slot toch ook even over je familienaam hebben. In Waregem staat de naam Delesie synoniem voor voetbal.

“Ja dat klopt en ik ben als geboren en getogen Waregemnaar afkomstig van diezelfde tak. Erik en Hervé zijn neven van mij. Kurt is de zoon van Erik. Ik was de uitzondering op de regel bij de familie Delesie door geen voetballer maar wielrenner te worden.”