Klaas Lodewyck na Vuelta-zege Remco Evenepoel: “Ook ik ben supertrots!”

Remco Evenepoel en Quick.Step-Alpha Vinyl schreven de voorbije drie weken wielergeschiedenis. De droom van teammanager Patrick Lefevere om ooit een grote ronde te winnen, werd gerealiseerd. Sportdirecteur Klaas Lodewyck, die oorspronkelijk van Esen is maar nu in Zarren woont, zorgde voor de West-Vlaamse inbreng bij de Vuelta-winst van Evenepoel.

“Mijn aandeel is niet zo groot, het is de ploeg die dit realiseerde”, blijft Lodewyck bescheiden. “Uiteraard is het bijzonder leuk om betrokken te zijn.”

Nochtans startte de Ronde van Spanje voor de 34-jarige Lodewyck met een valse noot. Bij de eerste controle op corona testte hij positief, zodat hij nog voor de Vuelta in Utrecht van start ging naar huis moest. “Op woensdag naar huis, een week later kon ik op donderdag weer inpikken”, aldus de ploegleider. “Voor de Vuelta heb ik alles wat parcoursen betreft voorbereid. Dat doe je beter voor het vertrek. Want de kwaliteit van de internetverbindingen in de hotels is niet overal perfect. Bovendien kan je op één dag niet meer dan twee etappes uitkienen en powerpoints maken.”

Finetuning

Dus ben je een tiental volle dagen bezig om een grote ronde voor te bereiden. Evenepoel zelf was veel langer met de Vuelta bezig. Al tijdens de ploegstage eind vorig jaar werd een traject richting de start van 19 augustus opgesteld. De finetuning volgde deze zomer. “Met een eerste hoogtestage, dan Clasica San Sebastian, daarna een volgende hoogtestage in Denia, in het hoogtehotel van Kolobnev”, verduidelijkt Lodewyck. “Bij die stages was ik niet betrokken. Ik heb de Tour gedaan, daarna twee dagen uitgeblazen, dan aan de parcoursen van de Vuelta begonnen.”

Man van de radio

In die Vuelta was Lodewyck in de volgwagen de man die tijdens de etappes de renners informatie bezorgde. “Eerste keer in een grote ronde dat ik de radio deed”, vertelt hij. “In samenwerking met Geert Van Bondt en met Luca Bramati in de tweede volgwagen. Alles was tot in de puntjes voorbereid, maar je kan niet alles voorzien. De val van Julian Alaphilippe, het uitvallen van Pieter Serry met corona, de val van Remco halfweg de Vuelta. In de rit naar de Sierra Nevada merkten we dat Remco weer in orde was. Dat was voor ons een belangrijke geruststelling.”

“De laatste dagen van de Vuelta hebben we bijna niet meer op kop moeten rijden”

De 22-jarige Vlaams-Brabander leek de derde en laatste week bijna moeiteloos te verteren. “De laatste dagen van de Vuelta hebben we bijna niet meer op kop moeten rijden”, weet Lodewyck. “Enkele ploegen gingen voor ritwinst, andere voor de bescherming van hun klassement. Het was enkel zaak om na de start uit te kijken wie meeging in de ontsnapping van de dag.”

Ook staf groeit

Met een tweede ritzege op dag 18 liet Evenepoel zien wie de baas was. “Alle puzzelstukken pasten perfect in elkaar”, weet Lodewyck. “Dat ik supertrots ben dat we dit tot een goed einde brachten, moet ik wel bekennen. Als je in je ploeg iemand hebt die een grote ronde kan winnen, groei je ook als staf boven jezelf uit. Drie weken kenden we gezonde spanning.”

Nu kan Lodewyck, die dit seizoen enkel nog in de profkermiskoers in Zwevezele (23/9) het stuur van de volgwagen in handen neemt, familieman spelen. Voor z’n dochtertje van 2,5 en vanaf half oktober voor een zoontje want z’n vriendin is hoogzwanger.