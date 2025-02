KIJK – Tim Merlier crasht na sprintzege in vijfde etappe van UAE Tour: “Ik ben oké, hopelijk is Bert dat ook”

Tim Merlier (Soudal Quick-Step) heeft vrijdag in de UAE Tour zijn derde seizoenszege geboekt. Na afloop van zijn sprintwinst kwam de Europese kampioen nog ten val, gelukkig zonder ernstige gevolgen. “Ik ben oké”, lachte Merlier na afloop de gevolgen van zijn crash weg. “Maar hopelijk is mijn lead-out (Bert Van Lerberghe, red.) oké. Hij viel in de laatste bocht.”

Merlier won vorig jaar drie etappes in de UAE Tour, deze keer moest hij wachten tot de derde sprinterskans. “Na de sprint van gisteren (donderdag, red.) hebben we met de ploeg besproken wat er fout was gelopen. Vandaag deden we het heel goed. Ik werd in een ideale positie naar de laatste anderhalve kilometer gebracht. In de laatste bocht zat ik in het wiel van (Jonathan) Milan. Dan was het enkel nog wachten, wachten, wachten tot het goeie moment.”

De sprintetappe werd gekleurd door een offensief van onder meer wereldkampioen Tadej Pogacar, die met een aanval van 110 kilometer voor een erg hoge gemiddelde snelheid zorgde. “Enkele renners waren erg gemotiveerd om er vandaag een lastige training van te maken”, grijnsde Merlier. “Het ging de hele dag hard. In de buik van het peloton viel dat wel mee, maar voor de renners die kop moesten trekken, was het best een zware dag.”

Voor Merlier was het de derde seizoenszege, en die drie behaalde hij allemaal in het Midden-Oosten. “Ik hou van dit land, en ook van Saoedi-Arabië en Oman. Ik ben altijd blij om naar hier te komen. Ik hou van dit soort koersen, en dus ben ik blij dat ik opnieuw kan winnen.”