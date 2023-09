Kenny Molly wil prof blijven in 2024

Wielerjaar 2023 liep voorlopig nog niet op wieltjes voor Kenny Molly. De renner uit Heuvelland hoopt dat hij coureur kan blijven in 2024, op dit moment is daar nog geen zekerheid over. “Het zou zonde zijn, mocht het verhaal hier eindigen”, zegt Kenny Molly.

De 26-jarige Kenny Molly, opgegroeid in Wulvergem en intussen verhuisd naar Nieuwkerke, is bezig aan zijn eerste campagne bij de Franse continentale formatie Van Rysel-Roubaix Lille Métropole. Ook provinciegenoot Stefano Museeuw maakt deel uit van deze ploeg. “Ik voel me goed in deze ploeg”, zegt Kenny. “Met Stefano heb ik weinig samen gereden dit seizoen, hij kende ook zijn portie pech dit jaar.” 2023 verliep nog niet op wieltjes. “Het was niet denderend. Een jaar om snel te vergeten. In het begin reden we weinig koersen en dat was fysiek en mentaal moeilijk. In de Vierdaagse van Duinkerke reden we met onze nieuwe sponsor Van Rysel en toen voelde ik me goed. Mijn meest recente koers was Paris-Chauny. Ik zat mee in de vroege vlucht, maar voelde me niet goed en gaf uiteindelijk nog op.”

Toekomst

Ook voor volgend jaar is het nog afwachten. “We weten nog niet hoe het zal verdergaan met de ploeg. Mocht de ploeg verdergaan, hoop ik te kunnen blijven. Ik hoop dat het goed komt, maar het voortbestaan van de ploeg heb ik natuurlijk niet zelf in de hand. Het zorgt voor stress, maar die had ik vorig jaar ook toen ik plots zonder ploeg viel. We zijn eind september, ik vermoed dat we snel meer zullen weten. Het zou zonde zijn mocht het verhaal hier stoppen. Ik besef tegelijk dat er meer in het leven is dan enkel koers. Als ik thuiskom dan kan ik alles meteen relativeren en me optrekken aan ons zoontje van anderhalf jaar.” Kenny reed donderdag nog Franco-Belge en verschijnt dinsdag aan de start van Binche-Chimay-Binche. “Twee mooie koersen en niet ver van huis. Ik wil me er nog eens kunnen tonen”, aldus Kenny, die vaak gaat trainen met enkele streekgenoten. “Dat zijn onder meer Thomas Joseph, Maxime De Poorter en Alana Castrique. Een leuke bende om samen mee te trainen.” (API)