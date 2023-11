Kay De Bruyckere uit Maldegem op stage: “Plezant om te voelen dat ze vertrouwen in me hebben”

Met ploegmaat Michael Vanthourenhout vertrok Kay De Bruyckere maandag naar het Spaanse Benissa om daar deze en volgende week te trainen. Zaterdag pikt de tweedejaarsbelofte van Pauwels Sauzen-Bingoal de Franse UCI-veldrit in Gernelle, nabij Charleville-Mézières, mee.

Teammanager Jurgen Mettepenningen heeft veel vertrouwen in de 19-jarige De Bruyckere. Recent mocht hij z’n overeenkomst bij de Oost-Vlaamse veldritploeg verlengen tot 2026, tot het einde van z’n U23-periode. “Plezant om dat vertrouwen te voelen”, geeft hij toe. “Neen, daaraan gingen geen zware onderhandelingen vooraf. Die besprekingen vielen mee. Bij mij neemt het de druk weg.”

De Oost-Vlaming heeft een eerste podiumplaats bij de elite beet. In het Nederlandse Heerderstrand werd hij half oktober derde na Niels Vandeputte en Jens Dekker. Z’n eerste beloftenveldrit viel tegen. Op de Koppenberg werd hij 14de.

Lastige wedstrijd

“Die Koppenberg is niet mijn ding”, aldus De Bruyckere. “In combinatie met een mindere dag werd het heel lastig. Heerderstrand was wel iets voor mij, want vlak en zand. Vorige zaterdag reed ik bij de profs in Niel. Ook ik ben in de afdaling enkele keren bijna verdronken in de modder. Dat was een enorm lastige wedstrijd.”

Een selectie voor de eerste U23-Wereldbeker zondag in het Franse Troyes haalde De Bruyckere niet. “Neen, niet teleurgesteld over die niet-selectie”, beweert de crosser. “Op een selectie voor het Europees kampioenschap in Pontchâteau had ik mijn zinnen gezet. Daarvoor was ik in het seizoenbegin niet goed genoeg. Vandaar dat ik positief reageerde op de vraag van Michael Vanthourenhout om twee weken in Spanje te trainen. Met het oog op de beloftencrossen in december kan ik deze stage goed gebruiken.”

Op 25 november werkt hij in Kortrijk de tweede manche van de X²O-Trofee af. “In december zijn er nog enkele afspraken voor beloften”, weet De Bruyckere. “Ik hoop daarin goed te zijn. Inderdaad, mijn UCI-ranking moet verbeteren. Omdat we op de weg bleven rijden tot net voor de start van het veldritseizoen ben ik niet naar kleinere buitenlandse crossen kunnen gaan om punten te sprokkelen. Dat is misschien iets voor volgend jaar.” (HF)