Jumbo-Visma werkt aan fusie met Soudal Quick-Step

Al vanaf medio juli zijn Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step met elkaar in gesprek om per 2024 een fusieploeg te vormen. Dat schrijft het gespecialiseerde medium WielerFlits zondagavond op basis van meerdere bronnen.

Richard Plugge zou volgens WielerFlits de CEO van de ploeg worden. Merijn Zeeman wordt hoofdcoach. Patrick Lefevere wordt lid van de Raad van Commissarissen van de ploeg. Volgens ingewijden is het een kwestie van tijd voordat deze fusie wordt beklonken. De eerste gesprekken zouden teruggaan naar de voorbije Tour de France.

De nieuwe ploeg, die bij de UCI geregistreerd zou worden als Visma-Soudal of Soudal-Visma, kan door deze fusie vanaf 2024 werken met een concurrerend budget om aan de wereldtop te blijven meedoen. De ploeg wil zich als een Benelux-team in het peloton profileren. Waar de sportieve leiding in handen komt te liggen van Plugge en Zeeman houdt Lefevere vanuit de Raad van Commissarissen toezicht.