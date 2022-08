Jumbo-Visma domineert meteen ploegentijdrit in Utrecht, Gesink eerste leider

Jumbo-Visma heeft vrijdag de eerste rit van de 77e editie van de Ronde van Spanje, een ploegentijdrit van 23,3 kilometer in en rond het Nederlandse Utrecht, gewonnen. De 36-jarige Nederlander Robert Gesink mocht van zijn teammaats als eerste over de finish rijden en kan dus, in eigen land, de eerste leiderstrui aantrekken.

Net zoals de Giro en de Tour de France startte de Vuelta niet in eigen gouw, maar in het buitenland. De Spaanse rittenkoers koos voor Utrecht, waar nog eens een ouderwetse ploegentijdrit het startschot was van drie weken koers op het hoogste niveau.

Hierna vlakke ritten

Jumbo-Visma ging als laatste van start maar reed de concurrentie van de tabellen. De ploeg rond Primoz Roglic klokte aan de finish 24.40,290. INEOS Grenadiers (24.53,80) en Quick-Step Alpha Vinyl (24.54,570) maakten het podium vol.

Na de ploegentijdrit staan er twee vlakke ritten op het programma met dus kansen voor de sprinters. Morgen/zaterdag overbrugt het peloton 175,1 kilometer tussen ‘s-Hertogenbosch en Utrecht. Maandag (22 augustus) volgt al meteen een rustdag om de verplaatsing naar Spanje te maken. Dinsdag begint een pittig tweeluik in het Baskenland.