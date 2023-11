Julie Van de Velde trekt naar ploeg van Patrick Lefevere

Wielrenster Julie Van de Velde (30) rijdt vanaf volgend seizoen voor AG Insurance-Soudal Quick-Step. De Brugse maakt de overstap van Fenix-Deceuninck.

Van de Velde liet afgelopen seizoen van zich spreken in de Tour de France Femmes toen ze na een solo van ruim 60 kilometer pas in de laatste hectometers teruggepakt werd door het peloton. Ook maakte ze deel uit van de WK-selectie in Glasgow, waar Lotte Kopecky zich tot wereldkampioene kroonde. Nu zet de Brugse, die ook een verleden heeft als loopster, dus de stap naar AG Insurance-Soudal Quick-Step.

“Dit is een mooie kans. Ik voelde onmiddellijk het vertrouwen van de ploeg in mijn kwaliteiten”, reageert Van de Velde in een persbericht van de ploeg. “De combinatie van professionaliteit en het familiale aspect binnen deze ploeg spreekt me echt aan. Ik hoop dan ook dat ik een waardevolle bijdrage kan leveren aan de ambities van de ploeg, zeker in uitdagende klimkoersen. Het is mijn doel om het team te ondersteunen om geweldige resultaten te behalen. Zelf kansen krijgen als vrije geest zou ook fantastisch zijn. Ik zie mijn rol in het team dan ook als iemand heel flexibel.”